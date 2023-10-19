CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

«Яндекс карты» подскажут стоимость проезда по платным дорогам

Теперь «Яндекс карты» не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно. Функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Когда водитель построит маршрут, он сразу увидит платные дороги и стоимость проезда для легковой машины. При этом стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно по ней проехать. Для гибких тарифов учитывается и время прибытия. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.

***

«Яндекс карты» — приложение, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учетом пробок и перекрытий, помогают избегать плохих и грунтовых дорог, если это возможно. А во время движения дают подсказки, помогают вовремя перестроиться, предупреждают о поворотах, камерах, ремонтных работах, железнодорожных переездах и паромных переправах. Кроме того, прямо в приложении можно находить и оплачивать парковки Москвы. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Nokia уволит 14 тыс. сотрудников: Доходы компании обвалились после бегства из России

Более 10 тыс. сетевых устройств Cisco взломаны из-за уязвимости нулевого дня. Компания «забыла» о них рассказать

Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

В «Билайне» новый президент, выходец из Роскомнадзора и выпускник Высшей школы КГБ

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще