«Ростелеком» на юге в разы увеличил скорость для более 50 тыс. абонентов

«Ростелеком» бесплатно увеличил скорость до 300 и 500 Мбит/с для более чем 50 тыс. абонентов юга России, подключенных по оптике. Улучшение сервиса национальный провайдер провел рамках акции «Ускорение MAX». Компания выборочно предложила своим клиентам, у которых наблюдается повышенное потребление трафика, поднять скорость на три-шесть месяцев без дополнительной платы, а по их завершении при необходимости определиться с новым тарифом для сохранения улучшенных условий подключения. При этом возврат на первоначальную скорость после завершения акции также возможен без каких-либо ограничений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Сегодня мир и технологии развиваются очень быстро, поэтому наша компания ведет проактивную работу над повышением качества и уровнем сервиса. Скорость и стабильность доступа к сети Интернет — базовая функция, которая должна обеспечивать бесперебойную работу всех необходимых пользователям программ, онлайн-сервисов и комплексных решений, типа “умного дома” или систем видеонаблюдения. Повышенная пропускная способность требуется и абонентам, которые работают из дома, а также геймерам и большим семьям», — сказала Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом региона «Юг» ПАО «Ростелеком».

Повышение скорости стало возможным благодаря модернизации сетевой инфраструктуры, работу по совершенствованию которой «Ростелеком» проводит на постоянной основе. Специалисты компании мониторят рост потребление трафика и определяют места для расширения пропускной способности сети. При этом провайдер стремится предоставлять абонентам вне зависимости от места проживания равный доступ к цифровым возможностям. В крупных городах и многих селах юга России большинство абонентов уже подключены по оптическим технологиям, которые гарантируют хорошую скорость доступа и возможность использовать любые цифровые сервисы.

«Повышение скорости заметила вся наша семья: просмотр вечерних кинофильмов стал гораздо приятнее — теперь картинка даже в 4К не тормозит, дети радуются новым современным играм и видеосвязь стала стабильнее. Раньше нам хватало и 100 Мбит/с, но в последние года, особенно вечерами, когда вся семья в сборе и нагрузка на сеть увеличивается, трафик ощутимо подтормаживал, особенно когда мы подключали к роутеру и телефоны. Теперь такой проблемы нет, поэтому мы точно будем пользоваться предложенными возможностями», — сказал абонент из Краснодара Виталий Лещеев.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.