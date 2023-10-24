Жители Байкальского микрорайона могут сменить обычный домашний интернет на сверхскоростной

МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Иркутске. Домашний интернет МТС на скорости до 500 Мбит/с впервые появился в 22 многоэтажных домах микрорайона Байкальский. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Большинство жителей домов 201-241а по улице Байкальская получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости, в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Такая скорость будет актуальна для больших семей, где каждый сможет пользоваться своим гаджетом даже в период пиковых нагрузок на сеть. Скорость домашнего интернета МТС позволяет на нескольких устройствах одновременно просматривать и скачивать «тяжелый» контент, смотреть видео и вести стриминг в формате Ultra HD, играть в компьютерные игры с облачных серверов, а также использовать гаджеты для умного дома.

У иркутян, которые имеют доступ к домашнему интернету и цифровому ТВ МТС, также есть возможность экономить на услугах связи до 40%, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее свыше 200 каналов, а также онлайн-кинотеатр KION.

«Развитие сети фиксированной связи и цифрового телевидения в Иркутске планомерно идет по двум направлениям – это модернизация существующей инфраструктуры до скорости 1 Гбит/с и строительство новой сети во всех районах города. С начала года мы уже обновили сеть в центре города, Солнечном, Академгородке и других районах. Сегодня около 100 тыс. домохозяйств имеют доступ к суперскоростям домашнего интернета МТС, и мы продолжаем расширять зону покрытия», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Уточнить информацию о возможности подключения домашнего интернета МТС и оставить заявку можно на сайте оператора.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.