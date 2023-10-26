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«Яндекс» представил «Карты» нового поколения для водителей

«Яндекс карты» первыми в России разработали высокодетализированную карту для водителей. Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути — особенно на сложных развязках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Подробная разметка доступна в приложениях «Яндекс карты» и «Навигатор». Сейчас она есть на карте Москвы в пределах ТТК, где размечено все, кроме дворов, на МКАД и крупных магистралях. Также детально размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, центры Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Обновления видны и при подключении к CarPlay или Android Auto.

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«Яндекс» представил «Карты» нового поколения для водителей

Чтобы увидеть новую карту, достаточно перейти на вкладку «Навигатора» или построить маршрут на машине и поехать. В пути «Карты» показывают рекомендуемую траекторию движения с учетом полос, чтобы было проще вовремя перестроиться для поворота. Здания вдоль маршрута также видны в 3D, так что их можно использовать как дополнительные ориентиры во время поездки. Вместе с подробной разметкой дорог это поможет водителям легче ориентироваться — даже при сбоях GPS.

Помимо самой карты, обновилась камера, следующая вдоль маршрута: теперь видно больше пути и дорожных событий впереди, включая ДТП и ремонтные работы. Это поможет подготовиться к маневрам и не пропустить поворот или заранее сменить маршрут на более удобный.

«Чтобы создать карту с подробной разметкой, мы использовали инструмент для репроецирования панорам. Он накладывает свежие панорамы на спутниковые снимки с учетом перспективы, в результате чего мы получаем актуальное изображение дорог и автоматизируем процесс детализации карты, — сказала Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс карт». — В итоге мы оцифровали более 6000 км дорог и нанесли на них 140 разных видов разметки».

В ближайшее время больше дорог Москвы, Санкт-Петербурга и остальных городов будут видны с подробной разметкой. В будущем сама карта также станет реалистичнее: будут детально показаны все здания, туннели, остановки, входы в подземные переходы, деревья и другие объекты.

***

«Яндекс карты» — приложение, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учетом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.

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