«РТкомм» и Rubetek заключили форвардный контракт на поставку системы спутниковой связи

Спутниковый оператор «РТкомм» и российская ИТ-компания Rubetek подписали форвардный контракт на поставку системы cвязи для сети провайдера по программе «выращивания» поставщиков. Сотрудничество предусматривает производство пяти центральных земных станций связи, 500 спутниковых SCPC-модемов и 3 тыс. абонентских терминалов.

По условиям договора оборудование будет изготовлено и передано оператору в 2023-2025 гг. в три этапа. В текущем году «РТкомм» и Rubetek протестируют предсерийные образцы устройств на сетях оператора, которые работают на трех спутниках ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) на восточной дуге геостационарной орбиты – «Экспресс-103», «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМУ7». Затем систему связи интегрируют в наземный сегмент сетей «РТкомм». Пилотная партия оборудования будет выпущена до конца 2023 г. Поставка основной партии начнется в 2024 г. и продлится до конца 2025 г.

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКомм.ру», сказал: «Мы начали формировать полноценную линейку отечественного спутникового оборудования операторского класса и абонентских терминалов для оказания услуг связи в Ku- и C-диапазонах. Форвардный контракт c Rubetek – важный шаг на этом пути. Совместно мы запускаем производство устройств для спутниковых каналов и доступа в интернет для государственных заказчиков, корпоративных и частных клиентов на стационарных объектах. Работа идет: тестовые образцы аппаратов успешно прошли лабораторные испытания, готовится предсерийная партия. Параллельно с этим ведется доработка устройств для оказания услуг связи на подвижных объектах – самолетах, водном и наземном транспорте».

Антон Мальцев, основатель компании Rubetek, отметил: «Ключевой задачей нашего партнерства с «РТкомм» мы видим создание современной, а главное технологически неуязвимой, системы спутниковой связи. В этом свете особенно важно, чтобы интеллектуальная составляющая всех элементов инфраструктуры – от центральной станции до абонентских терминалов – была защищена от вмешательств со стороны и рисков быть отключенной или разрушенной. Поэтому наши усилия направлены как на наращивание объёма отечественных комплектующих в производимых устройствах, так и на разработку собственного программного обеспечения. Кроме этого, в процессе эксплуатации поддержку работы оборудования и мониторинг сети будет осуществлять система управления, созданная нашими специалистами, что так же нивелирует внешние угрозы».

Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Космическая связь» (ГП КС), председатель индустриального центра компетенций «Спутниковая связь», сказал: «Российский рынок спутниковой связи очень ждет работоспособных решений в области наземного оборудования. Это одно из приоритетных направлений работы нашего профильного индустриального центра компетенций, куда входит и «РТкомм». Доступные отечественные терминалы позволят активнее развивать услуги широкополосного спутникового интернета, увеличить темп цифровизации удаленных районов и дадут новые возможности для развития экономики».

Все элементы системы спутниковой связи, включая оборудование и программное обеспечение, пройдут необходимые лицензирование и сертификацию, в том числе на включение в реестры Минпромторга РФ – Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Произведенное в рамках сотрудничества оборудование «РТкомм» будет использовать для оказания услуг спутниковой связи – высокоскоростной интернет, IP-телефония, видеосвязь – всем категориям пользователей в регионах со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой.