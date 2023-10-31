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«Швабе» усовершенствовал производство оптического волокна

Эксперты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» модернизировали оборудование для производства оптического волокна. Это позволило создать образцы с усовершенствованными характеристиками, которые обеспечивают высокое качество передачи сигнала. Улучшенные изделия могут быть использованы в коммуникационных системах квантовой связи в различных отраслях.

Исследованием занимались специалисты Государственного оптического института им. С.И. Вавилова (НПО ГОИ). Они усовершенствовали вытяжную башню производственной линии и ее комплектующие, а также выявили оптимальные режимы вытягивания закрученных микроструктурированных оптических волокон. В результате на производственных линиях были установлены наиболее благоприятные условия: температура в печи, скорость вытяжки, вращения, давления и другие.

«Разрабатываемые оптические волокна являются достаточно сложной, с точки зрения практической реализации, структурой. Модернизация производства уже доказала свою эффективность – нам удалось изготовить серию опытных образцов с высокоинтенсивной продольной закруткой 790 оборотов на метр. При этом новая технология позволит создавать волокно с экстремально наведенной закруткой до 1000 оборотов на метр, что значительно улучшит качество передачи сигнала», – отметил временный генеральный директор НПО ГОИ Кирилл Самсонов.

Кварцевые закрученные микроструктурированные оптические волокна представляют интерес для целого ряда практических применений в различных областях волоконной оптики и фотоники и могут использоваться в качестве сенсоров волоконно-оптических датчиков для регистрации механических воздействий, магнитного поля электрического тока, как модовые фильтры и т.д. Оптические волокна отличаются качеством передачи сигнала, имеют особые оптические и механические характеристики, поэтому могут применяться в коммуникационных системах квантовой связи для генерации и передачи орбитальных угловых моментов.

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