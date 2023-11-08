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МТС усилила сеть LTE в Курске за счет перераспределения частот

МТС усилила покрытие 4G в Курске. В результате перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE, скорость мобильного интернета в Курске выросла в среднем на 15%.

В течение 2023 г. МТС провела перераспределение частот (рефарминг) и модернизировала более 100 базовых станций во всех районах Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов Курска. Рост скорости мобильного интернета расширил доступ курян к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через 4G, разговаривать по смартфону, не прерывая интернет-сессию.

«Мы видим, что все больше жителей региона пользуются смартфонами с поддержкой 4G, поэтому большой запас емкости для сетей предыдущих поколений уже не нужен. Эффект от перераспределения частот можно сравнить с расширением автомобильной дороги, когда с добавлением новых полос увеличивается её пропускная способность. Теперь еще больше курян могут не только загружать тяжелый контент за более короткое время, но и пользоваться современным цифровым технологиям, например, звонить через сеть LTE. А мы продолжаем рефарминг в Железногорске и других районах региона», — сказал директор МТС в Курской области Семён Розенберг.

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