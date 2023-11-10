Результаты группы компаний «Таттелеком» за январь-сентябрь 2023 года

Группа компаний «Таттелеком» (ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной и мобильной связи, подвела итоги деятельности за девять месяцев 2023 г. согласно РСБУ. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за девять месяцев 2023 г. – 1 070,5 млн руб., за аналогичный период 2022 г. – 1 236,3 млн руб. Чистая прибыль ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») за девять месяцев 2023 г. достигла 248,7 млн руб., что на 12,6% выше данного показателя в 220,8 млн руб. годом ранее.

Выручка группы за девять месяцев 2023 г. составила 7 754,7 млн руб., что на 4,9% выше размера выручки, полученной за девять месяцев 2022 г. (7 391,5 млн руб.). Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 3% – с 6327 млн руб. до 6514 млн руб., выручка ООО «ТМТ» увеличилась на 7,3% – с 1430,9 млн руб. до 1535,1 млн руб. за аналогичный период. Рост себестоимости ПАО «Таттелеком» преимущественно связан с существенным увеличением фонда оплаты труда, удорожанием материалов и оборудования, а также тарифов на электроэнергию. Основное влияние на рост выручки по группе продолжают оказывать доходы от оказания услуг подвижной связи (+10,9%), доступа в интернет (+7,1%), платного ТВ (+6,5%) и др. Проценты к получению группы за период с января по сентябрь в 2023 г. составили 251,3 млн руб.

«Несмотря на сокращение чистой прибыли, в 2022-2023 гг., компания существенно нарастила абонентскую базу – на 9–12%. По некоторым видам услуг прирост составил сотни тыс. абонентов, – отметил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов. – Компания продолжает плановое увеличение емкости сети GPON и базы IP-домофонии, а также масштабирование услуг видеонаблюдения. В планах продолжать диджитализацию клиентского сервиса, в частности, расширять функционал приложений «Летай 2.0» для абонентов мобильной связи и «Мой дом Таттелеком» для пользователей домофонии. В числе знаковых событий для компании – запланированный в этом году старт строительства Вычислительного центра. В перспективе данный объект телеком-кластера позволит обрабатывать, анализировать данные как самого предприятия, так и его клиентов. А также с учетом двукратного роста трафика за последние четыре года будет решать вопрос дальнейшего развития инфраструктуры компании».