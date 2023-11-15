Клиенты на Set Retail могут подключить СБП, не открывая новый расчетный счет

В 26 версии Set Retail 10 появился новый коробочный сервис — PayMaster. Он позволяет клиентам подключать оплату по системе быстрых платежей (СБП) без открытия нового расчетного счета. Платформа работает со счетами в любых банках РФ через свой процессинг и с минимальной комиссией.

Главное преимущество PayMaster в Set Retail 10 — клиенту не нужно открывать дополнительный расчетный счет или менять банк специально для подключения СБП. Например, если торговая сеть работает с региональными банками, которые еще не предлагают «быстрые платежи», то ей достаточно активировать PayMaster, и в течение нескольких дней система заработает так же, как при классическом подключении через провайдера.

Сервис передает информацию между кассой на Set Retail 10 и существующим счетом клиента. Платформа обрабатывает платежи по СБП через собственный процессинг. При этом комиссия для ритейлера — 0,7%, что ниже стандартного эквайринга. Для покупателя ничего не меняется: оплата на кассе происходит стандартно, по QR-коду или NFC-метке. В ближайшей перспективе PayMaster также предложит оплату по биометрии.

PayMaster входит в базовый комплект Set Retail 10, начиная с версии 26. Клиентам не нужно платить за интеграцию — чтобы пользоваться сервисом, надо обновить систему до 26 версии и активировать PayMaster на уже работающих кассах. Это может сделать либо ИТ-департамент клиента, либо сервисная команда CSI по заявке. На портале CSI выложены руководства для самостоятельной активации на клавиатурных и тач-кассах.

Сейчас пилотный проект PayMaster в Set Retail 10 запущен в Москве, в крупном ритейлере формата «магазин у дома». Скоро к сервису также подключатся сеть магазинов кондитерского комбината и федеральная сеть магазинов низких цен.

«Интеграция СБП от PayMaster дает возможность всем пользователям Set Retail 10 использовать современные сценарии приема платежей с помощью NFC/QR-таблички СБП, а также использовать классический вывод QR-кода СБП на внешний дисплей или кассовую ленту. Базовые тарифы сервиса — 0,7/0,4/0,2%», — сказал Камал Иконников, руководитель отдела по развитию СБП PayMaster.

Директор по продуктам Set компании CSI Алексей Анкудинов сказал: «Наша интеграция с PayMaster решает вопрос с одним из главных сдерживающих факторов при подключении к СБП — запуск платежей и NFC-меток СБП без открытия дополнительного расчетного счета. Благодаря интеграции возможна ускоренная процедура подключения по типовому договору, а для перечисления платежей используется текущий расчетный счет партнера в любом банке РФ».