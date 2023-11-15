Связисты приготовили для рыбаков Южного Урала мобильную сеть

Инженеры «Мегафона» запустили новые базовые станции и модернизировали телеком-оборудование в Аргаяшском районе Челябинской области. Уверенный сигнал связи и быстрый мобильный интернет четвертого поколения будут доступны жителям поселков Сайма и Увильды, а также многочисленным рыбакам, круглый год приезжающим на озеро. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Туристический поток к озеру Увильды не ослабевает с наступлением осени и зимы. Помимо жителей области и соседних регионов, приезжающих отдохнуть на базах отдыха, здесь много рыбаков, которых привлекает чистейшая вода и большое количество рыбы. Как показывает обезличенная статистика с базовых станций оператора, обслуживающих акваторию озера, пик интереса приходится на выходные, когда к берегам водоема съезжается в 2,5 раза больше людей, чем в обычный будний день.

Пропорционально числу туристов растет объем звонков и мобильного интернета. Самыми востребованными в глобальной сети занятиями обычно становятся просмотр видеороликов, общение в соцсетях и мессенджерах. Также в списке популярных ресурсов – поисковые системы, карты и музыкальные сервисы.

Специально для комфорта жителей и многочисленных туристов инженеры «Мегафона» запустили здесь новую базовую станцию с поддержкой скоростного интернета 4G. Оборудование работает как в среднечастотном, так и в высокочастотном диапазонах, что гарантирует широкий радиус распространения сигнала и высокие скорости передачи данных. Связисты также модернизировали существующее оборудование, запустив дополнительный слой LTE.

«Челябинская область славится большим количеством живописных мест и чистейших озер. К нам активно приезжают гости из соседних регионов, растет турпоток из Москвы, Казани, Ростова и многих других уголков страны. Мы готовы удивить туристов не только красотой пейзажей и количеством рыбы, но и качеством мобильной сети. По нашим замерам, средняя скорость передачи данных после модернизации достигает 30-40 Мбит/с, что позволяет оперативно загружать и отправлять любую информацию в сеть», – сказал технический руководитель «Мегафона» в Челябинской области Виталий Сироткин.

Ранее техническая служба «Мегафона» провела серьезный рефарминг сети, который затронул свыше 200 локаций Челябинской области. Эффективность существующей инфраструктуры была улучшена в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Чебаркуле, Снежинске, Миассе, Троицке, Златоусте, Кыштыме и других городах, а также более чем в 60 небольших населенных пунктах региона.

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.