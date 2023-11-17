CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС и MR Group будут сотрудничать в создании цифровой инфраструктуры недвижимости

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и MR Group, московский девелопер, договорились о стратегическом взаимодействии в создании комплексной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры на объектах застройщика в столичном регионе, что позволит запускать качественные услуги связи и современные цифровые сервисы в жилых комплексах, на объектах офисной, торговой и индустриальной недвижимости к моменту их ввода в эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как предусмотрено соглашением, MR Group обеспечивает условия для прокладки линий связи и размещения необходимого телеком- и ИТ-оборудования еще на этапе строительства зданий, а МТС применяет indoor-решения (базовые станции и антенные системы внутри зданий) для лучшего покрытия мобильной связью и подводит волоконно-оптическую сеть GPON для организации фиксированного гигабитного интернета, сервисов домофонии, видеонаблюдения, мониторинга ЖКХ и умного дома.

Indoor-решения позволяют бесшовно пользоваться мобильным интернетом не только в жилых и общественных помещениях, но и в местах, куда плохо проникает сигнал с внешней базовой станции: в подземном паркинге, лифтах, холлах. В свою очередь, фиксированный интернет по технологии GPON со скоростью передачи данных до 1 Гбит/c дает возможность абоненту пользоваться цифровыми сервисами в квартирах одновременно на нескольких устройствах без потери качества.

«Тренд на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры еще до сдачи жилой и коммерческой недвижимости в эксплуатацию становится все заметнее, постепенно превращаясь в стандарт благодаря пониманию ведущими застройщиками важности этого вопроса, — сказал вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов. — Мы рады сотрудничеству с компанией MR Group, которая применяет в строительстве лучшие практики, заранее обеспечивая возводимые здания всем необходимым для размещения и подключения телеком-оборудования. Благодаря этому жители домов и пользователи объектов MR Group смогут пользоваться всеми услугами связи и цифровыми сервисами сразу после заселения».

«Комфорт наших резидентов – это основной приоритет для нас. Именно поэтому при проектировании и строительстве своих объектов мы уделяем внимание каждой детали, в том числе и созданию качественной цифровой инфраструктуры. Уверен, что МТС, будучи одним из ведущих операторов связи в стране, станет надежным партнером в части обеспечения наших проектов современной телекоммуникационной инфраструктурой», — отметил директор по девелопменту MR Group Александр Сурменев.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти придумали, как уничтожить телефонных мошенников. На «Госуслугах» появится сервис проверки зарегистрированных на россиян номеров

Роскомнадзор запугивает операторов связи гигантскими штрафами за неподключение к «Антифроду». Могут потребоваться крупные вложения

Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Показать еще

Наука

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус
Показать еще