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Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания

Сеть магазинов «Бубль-гум» запустила кассы самообслуживания.

«Бубль-гум» — гипермаркеты товаров для детей из Владивостока, в сети почти 50 магазинов. В 2023 г. ритейлер впервые предложил своим покупателям попробовать самообслуживание: первый «остров» из 3 касс открылся в одном из магазинов Владивостока и спустя три месяца показал хороший результат — до 46% всех чеков магазина пробивались на КСО, снизилась нагрузка на кассиров. По итогам пилота ритейлер планирует оборудовать острова ещё в 10 магазинах сети.

Цель проекта — повысить пропускную способность магазина и разгрузить кассиров в пиковые моменты трафика, которые в магазинах детских товаров выражены очень явно: это вечерние часы и предпраздничные периоды.

Проект поддерживает CSI: аналитики компании делали экономический расчет эффективности, предоставляли рекомендации по проектированию и оформлению острова. В магазинах устанавливаются кассы самообслуживания CSI K.

На КСО есть деактиваторы акустомагнитных противокражных меток, срабатывающие при сканировании товара покупателем. Снять жёсткую противокражную метку помогает сотрудник, который всегда на острове. Порядок и безопасность поддерживают дополнительно установленные камеры: сверху и в центральной части кассы — покупатели, видя контроль, стараются быть внимательнее. Потенциальные нарушения, характерные для детских магазинов, также учтены в логике работы КСО.

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