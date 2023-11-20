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«Аэропорт Кызыл» Республики Тыва перешел на оптику «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил аэропорт города Кызыла в Туве к высокоскоростному интернету. Мероприятие выполнено в рамках комплексной реконструкции инфраструктурного объекта и организации воздушного пункта пропуска в его международном терминале. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«"Аэропорт Кызыл" получил статус международного в 2019 г.. Для этого, согласно требованиям, была удлинена взлетно-посадочная полоса до 3 км, модернизированы наземные мощности и службы, что позволило авиапредприятию принимать суда любого типа. Сейчас помещения оснащают технологичными системами для пограничного, таможенного и других видов государственного контроля, устанавливают СКУД. Наличие отказоустойчивой телекоммуникационной сети — принципиальное условие этого проекта», — сказал глава Тувы Владислав Ховалыг.

Специалисты «Ростелекома» провели выделенную волоконно-оптическую линию к зданию аэропорта и смонтировали оборудование. Широкополосный интернет на скорости до 1 Гбит/с дает возможность подключать разные цифровые решения, необходимые для функционирования хаба. В числе первоочередных внедрений провайдера — «Виртуальная АТС». Благодаря облачной телефонии теперь ведется запись и хранение разговоров, статистика звонков и аналитика речи.

«“Ростелеком” активно участвует в проектах цифровизации Тувы. Только в этом году мы построили пять базовых станций в отдаленных поселениях республики, инвестировали средства в строительство новых каналов связи, чтобы подключить к Сети более 800 домохозяйств. Модернизация аэропорта с переходом на нашу оптику — тоже важная задача, которая имеет большие перспективы для дальнейшей оцифровки авиаузла», — отметил Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Среди интеллектуальных систем, которые дополнительно помогут усилить безопасность в аэропорту и повысить комфорт для пассажиров, специалисты выделяют «Видеонаблюдение», Wi-Fi и «Бизнес ТВ» — для показа в зале ожидания передач об экскурсионных турах и достопримечательностях региона.

По графику, утвержденному Министерством транспорта России, обновленный «Аэропорт Кызыл» будет введен в эксплуатацию в декабре 2023 г.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.

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