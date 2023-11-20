Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price провела пилотное тестирование (MVP) Customer Data Platform (CDP) Loymax Smart Communications. Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных о покупателях сети за счет создания единой системы по работе с клиентами.

Благодаря платформе компания повысит скорость обработки данных о потребительском поведении как онлайн (в мобильном приложении и на интернет-витрине), так и офлайн в рамках программы лояльности, а также сможет сегментировать покупателей и делать более индивидуальную настройку маркетинговых акций – предлагать новинки и информировать об ассортименте, который наиболее соответствуют предпочтениям покупателей.

«Подрядчиком программного обеспечения была выбрана компания Loymax, которая предоставила нам лицензию на продукт. Нашим принципиальным решением была безопасность, поэтому все данные о наших покупателях останутся внутри компании. Наша цель – организовать win-win-коммуникацию с клиентом на основе информации о взаимодействии с нашим брендом будь то на нашем сайте, в мобильном приложении или в магазине при оплате покупок по карте программы лояльности. Благодаря использованию CDP покупатели Fix Price получат максимально персонализированные предложения и спец. цены на любимые товары. А мы ожидаем, что дальнейшее масштабирование платформы приведет к увеличению среднего чека и частоты покупок», – сказала Виктория Смирнова, директор департамента маркетинга Fix Price.

«Мы уверены, что внедрение и использование Smart Communications предоставит компании возможность не только создавать точечные качественные коммуникации с клиентами через различные каналы, но также улучшит процессы работы маркетологов внутри организации». – отметил Артем Бочков, директор Smart Communication Loymax.

Внедрение CDP происходит в два этапа и полностью завершится в первом квартале следующего года.