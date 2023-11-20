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«РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома»

ИТ-компания «РТК-Сервис» приняла на обслуживание и поддержку все оборудование компании Huawei, установленное на сетях «Ростелекома»: от Чукотки до Калининграда, а также на стыке сетей «Ростелекома» с западными сетями. В результате, по оценкам заказчика, качество сервисных работ выросло, а время устранения инцидентов в сетях сократилось. Тенденция комплексного сервисного обслуживания всего оборудования ушедшего вендора в контуре заказчика становится все более популярной у компаний с большой территориальной распределенностью.

В конце марта 2022 г. Huawei прекратила поставки сетевого оборудования в Россию, а с 1 января 2023 г. закрыла подразделение Enterprise Business Group в стране, которое занималось корпоративными продажами систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования и других решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Техническая поддержка, сервис, обновление программного обеспечения также прекращены.

Оборудование Huawei в рамках инфраструктуры «Ростелекома» на сегодня задействовано на сетях мобильной связи, домашнего интернета и телефонии: в широкополосном доступе и технологии GPON, подводной линии оптоволоконной связи между материком и островом Сахалин, оптическом оборудовании, оборудовании коммутации и прочих элементах, критических для работоспособности сети. После ухода западного вендора встал вопрос не только импортозамещения, но и обеспечения стабильной поддержки оборудования: без должного внимания и на фоне отсутствия поставок эта проблема грозила ростом числа инцидентов на линиях связи.

Для обеспечения бесперебойной работы сетей «Ростелекома» компания «РТК-Сервис» взяла на себя сервис и техническое обслуживание всего оборудования азиатского вендора, используемого на сетях крупнейшего российского оператора. Объекты инфраструктуры были разделены на три группы по уровню критичности. Первая – оптическое оборудование и крупные маршрутизаторы, так называемый backbone. Вторая группа – оборудование IP и широкополосного доступа. К третьей группе относится оборудование «за пределами жизненного цикла», которое уже не получает поддержки и развития от вендора во всем мире.

Проект стартовал в июле 2023 г. и предполагал строгое соблюдение SLA на уровне сроков, ранее реализуемых вендором и соответствующих уровню критичности систем. В этом «РТК-Сервис» удалось даже превысить показатели Huawei. Для заявок первого приоритета специалисты выдерживали такой же SLA по времени восстановления, как и вендор, – 4 часа. Однако по результатам первых 3 месяцев работы фактическое среднее время восстановления сократилось почти в 2 раза – до 2 часов 8 минут.

Согласно анализу, проведенному «РТК-Сервис» за время работы по проекту, средний уровень оценки результатов работы над заявками составил 4,99 из 5 баллов, что показывает высокую удовлетворенность заказчика. При поддержке вендора этот показатель за 2022 г. держался на уровне 4,98. Кроме того, эксперты «РТК-Сервис» в среднем решают заявку за 9,27 дня, в то время как у вендора в 2022 г. на это уходило 14 дней.

Одной из ключевых особенностей проекта является территориальная распределенность сетей «Ростелекома», которые связывают всю страну в диапазоне 11 часовых поясов. РТК-Сервис представлен в 22 регионах России – это позволяет обеспечивать сервис с соблюдением SLA на любом участке сети. Также гарант качественного сервиса – квалификация специалистов «РТК-Сервис»: многие ранее были сертифицированы Huawei, и их опыт работы с оборудованием вендора превышает 20 лет.

«Помимо оборудования производства Huawei, «РТК-Сервис» локализовало экспертизу и производственные цепочки поддержки всех ушедших западных вендоров. Также на производственных мощностях «РТК-Сервис» сформирована мультивендорная лаборатория, в которой представлены все линейки ушедших иностранных вендоров. Все вышеперечисленное позволит телеком-рынку РФ выиграть время и продержаться до перехода на отечественное оборудование. В свою очередь «РТК-Сервис», имея уникальные компетенции во всех западных вендорах, а также постоянно участвуя в тестировании отечественных решений, может стать связующим звеном между производителем и конечным заказчиком в части адаптации внедряемого оборудования. Мы называем этот процесс «импортосовмещением», – сказал Андрей Кононенко, генеральный директор «РТК-Сервис».

По мнению экспертов «РТК-Сервис», потребности в комплексном сервисе оборудования ушедших с российского рынка вендоров силами отечественных компаний будут только расти. ИТ-интеграторы, активно осваивающие рынок технической поддержки после 2022 г., как правило, не обладают достаточной региональной базой исполнителей для подобных работ, в то время как для компаний с широкой региональной сетью это – критически важный момент.

Очевидной становится и необходимость концентрации команд на продуктах при гарантии уровня экспертности и соблюдения SLA, а следовательно, бесперебойности работы сети. При этом среднее время реакции на запросы и решения инцидентов при таком обслуживании со стороны российских компаний на практике оказывается даже меньше, чем было у прямого представительства вендора ранее. Подобный опыт показывает высокий уровень готовности российского ИТ-рынка к оказанию профессионального сервиса продуктов ушедших западных вендоров.

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