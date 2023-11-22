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МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 88 тыс. семей Орла

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обновила сеть фиксированной связи в Орле. Скорость домашнего интернета выросла до 1 Гбит/c для 88 тыс. семей. Орловцы также получают возможность экономить более 50% ежемесячно на домашних, мобильных и других сервисах МТС, объединяя их в один «пакет». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС ускорила фиксированный интернет во всех районах города. Например, недавно МТС провела гигабит в новостройки ЖК «Лесной квартал» в деревне Коневка и ЖК «Первый микрорайон» в деревне Образцово Орловского района. В результате к высокоскоростному домашнему интернету в Орле может подключиться каждая вторая семья, проживающая в зоне покрытия МТС.

«С гигабитным интернетом ваш двухчасовой HD-фильм запускается сразу, при этом другие члены семьи одновременно могут участвовать в вебинарах, заниматься с онлайн-репетитором с ноутбука, играть в игры. И все без зависаний. Лишь бы производительность вашего компьютера и ноутбука потянули такую высокую скорость», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом детский технопарк «Кванториум», расположенный на территории Городского парка культуры и отдыха города Орла.

Для подключения скоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 700 магазинов в России.

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