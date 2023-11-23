«Билайн» обеспечил непрерывную связь на всем пути движения автомобилистов по проспекту Багратиона

«Билайн» обеспечил непрерывную связь и стабильное соединение на новой платной дороге – проспект Багратиона. Это шестиполосная трасса длиной 22 км начинается от «Москва-Сити», проходит вдоль Белорусского направления Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей и уходит в платный обход Одинцово. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Важным фактором качества связи на дорогах является надежность сети – стабильность передачи данных во время движения автомобиля. Так в Москве она выросла в два раза по сравнению с 2022 г. Это значит, что возможность прерывания связи во время разговора или «подвисание» контента во время просмотра видео значительно сокращается. Во время проверки связи на проспекте Багратиона техническими специалистами не было зафиксировано ни одного обрыва. Стабильную работу сети здесь обеспечивают 34 базовых станции оператора, расположенные вдоль всей длины трассы.

По результатам тестирования средняя скорость мобильного интернета составляет 56 Мбит/с, а максимальная – 254 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для прослушивания любимых треков онлайн во время движения или для загрузки мультфильмов и другого видеоконтента пассажирами.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «Вымпелком» («Билайн»): «Москвичи – одни из самых активных горожан в нашей стране, для которых дорога – это часть повседневной рутины, а также возможность отдохнуть, отправившись на дачу. На дороге особенно важно чувствовать себя в безопасности, при необходимости позвонить близким или в экстренные службы. Поэтому мы уделяем особое внимание качеству связи на трассах Москвы и Московской области, а новые участки не являются исключением. Мы заранее провели необходимые настройки на сети для того, чтобы создать не только высокоскоростное соединением, но и главное – стабильное».

Скорость мобильного интернета может отличаться в зависимости от оборудования и иных причин.

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ПАО «Вымпелrом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.