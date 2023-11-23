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МТС прокачала сеть в «Экопарке Поляны» для большого йога-тура к термальным источникам

ПАО «МТС», сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в зоне отдыха «Экопарк Поляны» в Рязанской области. В результате проведенных работ скорость передачи данных выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для любителей активного отдыха на свежем воздухе МТС установила дополнительное телеком-оборудование в «Экопарке Поляны», который расположен в непосредственной близости от Мещерских лесов и озер и имеет выход термальных источников. Ранее здесь, в 12 километрах от Рязани, оператор первым запустил связь с помощью мобильной базовой станции, теперь работу сети будет обеспечивать стационарное оборудование со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.

Работы проведены перед большим йога-туром, который пройдет в декабре 2023 г. и соберет рязанцев и гостей региона, увлекающихся древними оздоровительными практиками. Занятия пройдут в том числе на свежем воздухе в лесу, в бассейне с термальной водой, травяных банях и саунах.

Также скоростным мобильным интернетом могут пользоваться туристы, останавливающиеся на территории экопарка, и спортсмены, приезжающие в биатлонный комплекс «Алмаз». Во время отдыха они могут делиться впечатлениями в соцсетях, искать информацию в поисковых системах, смотреть фильмы и слушать музыку, а также связываться с близкими не только по голосовой связи, но и с помощью видеозвонков в мессенджерах.

«Сегодня Экопарк является ярким примером развития событийного туризма, мы проводим разнообразные образовательные программы и массовые мероприятия. У нас проходят спортивные сборы как профессионального, так и любительского уровня, семинары, тренинги, встречи с интересными людьми. Для всех этих занятий нужна и голосовая связь, и мобильный интернет. Это открывает и новые возможности для трансляций или дистанционного подключения на наших мероприятиях. Большая образовательная программа по йоге, керамике, художественной росписи, живописи у нас запланирована на новогодние каникулы, график очень плотный. Ожидаем полную заполняемость комплекса, поэтому МТС прокачала мобильную связь вовремя», - сказал генеральный директор Туристического комплекса Дмитрий Лейкин.

«Современный тренд на местный туризм способствует популярности путешествий на автомобилях и чаще всего выбор падает на экологически чистые зоны, которых много в Рязанской области. Теперь добраться до «Экопарка Поляны» по навигатору проще простого, и даже при большом стечении гостей видеоконтент, стримы, кино будут грузиться без задержек», – отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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