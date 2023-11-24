Алексей Катунин назначен на должность вице-президента МТС по финансам

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о назначении Алексея Катунина на должность члена правления, вице-президента по финансам с 4 декабря 2023 г. Прежний вице-президент по финансам, член правления МТС Андрей Каменский покидает компанию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Алексей Катунин начал работу в МТС в 2009 г. со стажировки в отделе финансового контроллинга, когда был студентом третьего курса МГУ. В 2012 г. окончил магистратуру ВШЭ по специальности «Экономика», В 2019 г. прошел обучение в бизнес-школе «Сколково» по программе развития лидерского потенциала. В 2022 г. окончил летнюю школу Гарвардского университета по программе «Стратегический менеджмент и лидерство». В настоящее время продолжает обучение менеджменту в Гарвардском университете.

В 2011 г. Алексей стал ведущим экономистом отдела коммерческого контроллинга и прошел путь до директора департамента функционального контроллинга. С 2022 г. занимал должность директора по контроллингу МТС. Отвечал за операционные финансы группы МТС, включая финансовое планирование, бизнес-анализ, управление инвестиционным портфелем. Участвовал в запуске системы управления цифровыми продуктами и координации программы экстренных мер по борьбе с COVID-19.

«Мы благодарим Андрея Каменского, который покидает компанию, за вклад в развитие МТС. На протяжении пяти лет, занимая пост вице-президента по финансам, Андрей был глубоко вовлечен в вопросы финансового планирования, управления долговыми инструментами, дивидендной политики и другие стратегические вопросы бизнеса, – сказал президент МТС Вячеслав Николаев. – Уверен, что глубокая экспертиза Алексея Катунина, заступающего на должность вице-президента, даст возможность продолжить реализацию стратегии по повышению операционной эффективности и развитию бизнеса».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.