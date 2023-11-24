«Мегафон» расширил покрытие 4G в горном поселении Тувы

Жители тувинского сумона Мугур-Аксы могут пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения «Мегафона» из любой точки населенного пункта. Инженеры компании установили дополнительное оборудование в низкочастотном диапазоне на уже существующую базовую станцию, благодаря чему расширилось покрытие сотовой сети и повысилась производительность телеком-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Мугур-Аксы – крупнейшее поселение и административный центр Монгун-Тайгинского кожууна. Расположен в горной местности на высоте 1800 м над уровнем моря, расстояние до Кызыла составляет 465 км. В Мугур-Аксы проживают около 4,5 тыс. человек. Несмотря на географическую обособленность и удаленность сумона от столицы, в нем хорошо развита инфраструктура – функционируют несколько школ, детских садов, ясли, библиотека, больница и другие социально-культурные учреждения.

Запуск в этом поселении дополнительного низкочастотного слоя с радиусом охвата до 35 км позволил обеспечить максимальную территорию покрытия и уверенный прием сигнала как на улице, так и в помещениях. Теперь сельчане могут пользоваться электронными государственными услугами, современными цифровыми сервисами и образовательными платформами, общаться в мессенджерах и соцсетях, читать новости в интернете, слушать музыку в режиме онлайн из любой точки сумона на комфортных скоростях.

Также модернизация телеком-объекта расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Мобильный интернет для жителей небольших поселков и деревень не только помогает быть на связи с родными и близкими, с его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, а для местных предприятий и организаций это возможность цифровизации услуг и упрощения работы»», - отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

«Комплексное развитие нашей связи по всему региону продолжается. Мы не только закрываем «белые пятна» на карте республики, но и оптимизируем имеющиеся базовые станции. Тем самым повышаем качество жизни, предоставляя одинаковые возможности для учебы, работы и отдыха жителям и крупных городов, и небольших удаленных сел республики», - сказала директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.