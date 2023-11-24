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«Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в крупных городах Удмуртии

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование в трех городах Удмуртии – Сарапуле, Глазове и Можге. Проведенные работы увеличили территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения, чтобы жители могли пользоваться улучшенным качеством передачи данных.

Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри зданий и на цокольных этажах. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

В Сарапуле зона уверенного пользования скоростным интернетом расширена рядом с памятником архитектуры – водонасосной станцией, набережной Камы, а также для жителей частных и многоэтажных домов в районе улиц Раскольникова – Сосновская.

В Глазове увеличилась территория, где горожане смогут использовать скоростной интернет рядом с местами для активного отдыха и культурными объектами: парком им. Горького, ледовым дворцом спорта «Глазов арена», историко-культурным музеем. Изменения будут заметны жителям в районе улиц Карла Маркса, Калинина и Пехтина, а также посетителям Дома дружбы народов. Еще одной точкой, где были проведены работы, стала деревня Митино в Глазовском районе, где проживает около ста человек.

В Можгинском районе, помимо усиления 4G-покрытия в городе, была увеличена зона покрытия сети четвертого поколения в селах Горняк и Можга, деревнях Ныша, Трактор и Черёмушки.

«В этом году абоненты стали чаще загружать и просматривать видеоконтент, общаться с помощью онлайн-звонков, что требует большей емкости сети. Обеспечить высокую скорость передачи данных для горожан и сельских жителей помогает рефарминг. Такой процесс позволяет без значительных дополнительных ресурсов и затрат улучшить качество связи и увеличить покрытие сети четвертого поколения», – отметил директор «Мегафона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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