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В Смоленской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сёл

МТС объявила о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов региона. Первый запуск высокоскоростного интернета LTE МТС состоялся в деревне Мамоново Гагаринского района, в которой проживает более 300 человек.

Теперь местные жители и приезжие могут пользоваться в Мамоново мобильным интернетом МТС на скорости до 100 Мбит/с. Сеть LTE МТС позволит также запустить новые цифровые технологии на местных сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся животноводством, растениеводством и обслуживанием аграрной техники. При помощи интернета фермерские хозяйства получат возможности расширения каналов сбыта своей продукции, смогут внедрять системы товарно-кассового учета и вносить данные в государственные информационные системы.

Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС теперь закрыто и «белое пятно» на участке железной дороги Москва-Минск, проходящей мимо Мамоново.

«Мамоново находится в удалении от крупных населенных пунктов и трасс, поэтому было довольно сложно обеспечить отдельную деревню инфраструктурой связи. В рамках регионального проекта цифровизации труднодоступных населенных пунктов нам это удалось, и теперь местные жители могут пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом МТС, получая те же возможности, что и жители Смоленска и других крупных населенных пунктах. Развитие связи – это всегда толчок для нового жилищного строительства, развития предпринимательства, дистанционной работы и учебы, туризма, в том числе с использованием цифровых сервисов экосистемы МТС», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

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