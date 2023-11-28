Запуск MNP для абонентов Узбекистана

MNP (Mobile Number Portability) – это система переноса мобильных номеров, которая позволяет абонентам сохранять номер телефона при переходе от одного оператора связи к другому. Она обеспечивает гибкость и свободу выбора для пользователей – теперь не придется тратить время и усилия на запоминание нового номера, а также на уведомление своих контактов об изменениях. Запрос на разработку и запуск такой системы для Узбекистана появился в 2018 году.

Предстояла большая, но уже знакомая и выверенная работа, связанная с организацией этого сервиса на стороне оператора связи, а также с доработкой всех сопутствующих систем для бесперебойного взаимодействия с новым функционалом. Для компании “Связьком” этот проект стал одним из самых масштабных после CEIR – он пополнил копилку экспертизы по поставке крупных систем, в том числе для регуляторов связи.

MNP в Узбекистане функционирует не только как единая центральная база на стороне регулятора связи, но и в виде четырех узлов MNP-SRF – по одному на каждого из операторов связи Узбекистана – связанных с центральной базой. SRF-узлы помогают маршрутизировать все вызовы и сообщения абонентов из своих сетей в сторону чужих, а также получать из основной базы данных перенесенных абонентских номеров всю информацию, необходимую для маршрутизации.

Министерство цифровых технологий республики Узбекистан выступило как заказчик и регулятор в связи с социальной значимостью проекта. Комплексное решение от «Связьком», охватывающее буквально всю страну и обеспечивающее бесперебойный обмен данными между всеми компонентами системы, является уникальным и единственным в мире.

Система была полностью реализована в 2023 году, и сейчас абоненты Узбекистана могут сохранить свое знакомое и привычное номерное сочетание, что упрощает коммуникацию и предотвращает потерю контактов при смене оператора. Разработка и инсталляция MNP – это, в первую очередь, социальный проект, имеющий важное значение на государственном уровне.

Это также стимулирует конкуренцию между операторами и мотивирует улучшать условия и сервисы, чтобы привлечь новых абонентов выгодными тарифными предложениями.

Высокая экспертиза в работе с MNP System позволяет разработать и внедрить систему для отдельно взятой страны под ключ – вам не нужно переживать о том, как интегрировать её, наши эксперты возьмут все процессы на себя – аналитическую работу, изучение нормативной базы в регионе, консультационные услуги и др. В разных регионах реализация и стандарты MNP системы могут отличаться, но общая цель остается неизменной – обеспечить гладкий перенос номеров и удовлетворение потребностей пользователей мобильной связи.

Одним из перспективных направлений работы с MNP может стать импортозамещение функционирующей на территории РФ системы от европейского вендора – ключевое преимущество системы от отечественного поставщика в таком случае будет связано с информационной безопасностью. Богатый опыт взаимодействия с государственными проектами позволит обеспечить безопасность сохранения и передачи данных – поставить конфиденциальность информации как приоритетную задачу и найти лучшее решение для неё. Кроме того, «Связьком» – единственная российская компания, обладающая всеми необходимыми компетенциями и экспертизой для осуществления проектов, охватывающих всю страну (CEIR, MNP).