Аналитика МТС: в 2023 году россияне стали в полтора раза чаще звонить в сетях LTE

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала объем переданного голосового трафика в своей сети в России на основе технологии VoLTE (передача голоса через интернет в сетях LTE) за девять месяцев 2023 г. в сравнении с тем же периодом 2022 г: длительность разговоров в сети LTE выросла за это время на 43%, а их доля – до 34% с 21%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Современная технология обработки голосовых данных VoLTE (Voice over LTE) позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника, пользоваться мобильным интернетом одновременно со звонком, а также обеспечивает более высокое качество передачи речи по сравнению с сетями 2G и 3G.

За январь – сентябрь 2023 г. лидером по голосовому трафику через VoLTE стал Московский регион, где почти каждый второй звонок совершался с помощью этой технологии – их доля составила 48% (39% за 9 месяцев 2022 г.). На втором месте Новосибирская область – 43%. Третье место с долей в 40% поделили между собой сразу четыре региона: Ивановская область, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Красноярский и Пермский края.

Наибольший прирост трафика VoLTE – в сотни раз - пришелся на Волгоградскую, Ростовскую и Свердловскую области и Республику Чувашия, где техническая возможность звонков по сети LTE появилась в конце прошлого года. Следом за ними идет Калининградская область, где VoLTE трафик вырос в шесть раз, Республика Марий Эл – рост в 4,6 раза и Курская область – в четыре раза.

В целом, за девять месяцев 2023 г. количество регионов, в которых голосовой трафик в сети LTE превысил трафик в сетях 2G и 3G, выросло год к году в 2,5 раза.

«Для того, чтобы наши клиенты могли пользоваться качественными услугами связи, мы постоянно обновляем и расширяем сеть, увеличиваем покрытие LTE и внедряем современные технологии, в том числе и в передаче голоса, такие как VoWi-Fi и VoLTE. Сегодня не более пяти процентов наших абонентов в России используют устройства без поддержки LTE, и эта доля в ближайшие годы будет сокращаться, что позволит нам не только перевести весь голосовой трафик в LTE, но и завершить рефарминг – переиспользовать частоты 3G в сетях 4G. А высвобождение частот даст возможность не только улучшить качество голосовых услуг, но и увеличить скорость мобильного интернета примерно на 30%», – сказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

В настоящее время МТС поддерживает технологию VoLTE в 81 субъекте РФ.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.