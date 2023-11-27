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МТС запустила LTE в урочище древних курганов под Азовом

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета в селе Головатовка Азовского района, где проживает около 1500 человек.

МТС установила телеком-оборудование в селе Головатовка, основанном более 140 лет назад. Теперь местные жители населенного пункта, где расположено несколько памятников культурного наследия – древние курганы, смогут через смартфон записываться к врачу, смотреть обучающие видеоролики, оплачивать банковские услуги. Об этом CNews сообщили представители МТС.

А ценители истории и ученые – оставаться на связи даже вдали от «цивилизации». Связь LTE позволяет, не выезжая с места исследований, загружать контент в виртуальное хранилище, вести дневники и консультироваться дистанционно с экспертами.

«За последние десять месяцев этого года в рамках модернизации сети высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в 13 районах области и в 26 населенных пунктах. Особое внимание мы уделяем малонаселенным селам и деревням, чтобы местные жители могли пользоваться такими же сервисами, какие давно в обиходе у горожан», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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