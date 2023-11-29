билайн adtech начал продажи rewarded video

билайн adtech – подразделение по рекламным технологиям билайн бизнес – запустил формат видеорекламы rewarded видео. Показ такой рекламы инициируется пользователем самостоятельно, для того чтобы получить «бонус» (reward). Формат доступен в рамках премиального продукта билайн видеосеть на базе билайн DSP – платформы по автоматической закупке интернет-рекламы. Реклама демонстрируется только пользователям, давшим согласие на обработку данных для подбора рекламного сегмента и получение рекламы.

Rewarded видео является fullscreen-форматом, то есть воспроизводится на весь экран мобильного устройства с адаптацией под горизонтальную и вертикальную ориентацию. Это позволяет захватить внимание пользователя и обеспечивает высокие показатели по видимости, досмотру и переходам. Соответственно, выше эффективность за тысячу показов. Формат может использовать широкие возможности рекламных сегментов билайн: соцдем, интересы и кастомные сегменты.

«Согласно нашим оценкам rewarded видео дает до 90%+ по параметру Viewability, то есть видимости для пользователя, и до 90%+ по показателю VTR – показателя, который характеризует степень привлекательности рекламы и является отношением количества просмотров к числу показов видео. Рейтинг кликабельности, или CTR, составляет порядка 2%», – комментирует Любовь Ячкова, директор по развитию медийных продуктов билайн adtech.

Бонусом, на который может рассчитывать пользователь при запуске видео, является ценность внутри приложения, где показывается реклама. В частности, многие любители мобильных игр готовы смотреть rewarded рекламу внутри игры, чтобы получить виртуальное вознаграждение – например, определенное количество игровых «монет». Это увеличивает степень вовлеченности пользователей, улучшает retention и делает более качественным пользовательский опыт.

В рамках сети билайн rewarded видео более 500 тыс. приложений, это казуальные игры, фермы, аркады, стратегии, головоломки и др. У билайн rewarded видео существует специальная система фильтрации: визуальная проверка названия и описания приложений по словам-маскам, блэклистинг приложений со стоп-словами, разметка по категориям и тематикам.

Охват сети в месяц 30 млн человек, сеть поддерживает трекинг основных платформ аналитики мобильного инвентаря.

«Рекламодатель получает эффективный формат для проведения таргетированных рекламных кампаний, а также высокий уровень безопасности бренда за счет качества приложений», – комментирует Любовь Ячкова.

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