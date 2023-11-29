билайн модернизировал транспортную сеть в рамках проекта «Южный транзит»

«Вымпелком» провел модернизацию транспортной сети на юге страны в рамках проекта «Южный транзит», который предполагает коммерческое использование волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), а также обеспечение резервного доступа к международному сегменту сети Интернет.

Все работы по модернизации магистральных каналов были выполнены сертифицированными специалистами компании «АДВ Консалтинг» с использованием оборудования, предоставленного российской компанией N3COM.

Одна из основных целей данного проекта — обеспечить клиентам на юге России возможность пользоваться сервисами, которые требуют подключения к зарубежным серверам, на высокой скорости и с минимальными задержками. К таким сервисам относятся онлайн-игры, видеоконференции, мессенджеры, стриминговые платформы и многое другое.

Линия ВОЛС также доступна для коммерческого использования по направлению межоператорского взаимодействия. В частности, организовано присоединение сетей на границе Россия-Грузия (Владикавказ-Верхний Ларс) и создан уникальный транзитный маршрут, который проходит через Европу, Россию, Грузию, Армению и доходит до границы Турции со странами Ближнего Востока. Текущая емкость «Южного транзита» составляет 1,2 Тбит/с и легко может быть увеличена в будущем. Максимальная пропускная способность модернизированной ВОЛС составляет 2 Тбит/с. В настоящий момент подписано соглашение с армянским телекоммуникационным оператором «Team Telecom Armenia» по использованию транзитного маршрута для оптимизации передачи данных между Европой и странами Ближнего Востока, что позволит сократить время задержки и обеспечит резервирование имеющихся маршрутов по данному направлению.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике: «Модернизация транспортной сети на юге страны — наша ключевая задача для повышения надежности и живучести сервиса для абонентов билайна. Благодаря нашим партнерам из «АДВ Консалтинг» и N3COM мы успешно выполнили все работы, даже несмотря на уход с российского рынка западных вендоров. Эта работа позволит обеспечить нашим абонентам доступ к международным серверам на высокой скорости, улучшить качество связи и сделать интернет-соединение более стабильным. Мы продолжаем строить современную и надежную сетевую инфраструктуру, которая будет служить основой для развития различных сервисов и услуг для наших клиентов на долгие годы вперед».

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу: «Проект «Южный транзит» позволил нам выйти на новые актуальные рынки стран Ближнего Востока и Закавказья и обеспечить наших зарубежных партнеров в этом регионе новым альтернативным транзитным маршрутом в Европу. Мы видим постоянный рост потребностей в современных способах связи между деловыми центрами Ближнего Востока и Европы. В октябре 2023 сдан в коммерческую эксплуатацию первый транзитный канал емкостью 100 Гбит/с до Франкфурта. А в первом квартале 2024 года мы планируем увеличить продажи транзитных каналов до 500 Гбит/с. Сеть билайна интегрирована с партнерскими сетями глобальных операторов и позволяет обеспечить информационную устойчивость всего региона, организуя бесперебойный доступ к основным точкам обмена трафиком».