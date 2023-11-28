СТД «Петрович» запустил бота-суфлера для оператора на технологиях Naumen

Строительный торговый дом «Петрович» внедрил голосового бота-суфлера для работы с адресом доставки на основе решения Naumen Conversational Intelligence. Применение речевых технологий для помощи операторам в звонке — это новое для рынка решение, которое позволяет компании сократить время заведения адреса доставки в 3-4 раза и обеспечивает ежегодную экономию для контактного центра в 4-4,5 млн. руб. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Интеллектуальный бот-суфлер работает параллельно с оператором в звонках в рамках тематики по оформлению новых заказов и позволяет сократить процесс работы с адресом с 77 до 25 секунд. Бот подключается к диалогу с клиентом после вопроса о доставке, распознает в потоке речи адрес доставки, нормализует его, вносит адрес в анкету, обозначает координаты на карте и передает информацию в «1С». 73% сотрудников компании оценивают сервис положительно и удовлетворены взаимодействием с суфлером. Ранее операторам приходилось самостоятельно распознавать и заводить адрес, переключаться между окнами для проверки адреса и поиска точки на карте, а также вручную передавать данные в систему.

При этом бот не заметен для клиента в разговоре — он забирает на себя внутренний процесс работы оператора и помогает ускорять решение задачи в диалоге, не лишая клиента личного общения с представителем компании. Также, в рамках комплексного развития технологического стека контакт-центра, бот помогает снижать среднее время обслуживания клиента (AHT).

«Технология голосового бота-суфлера на Naumen Conversational Intelligence — это новое решение для рынка, которое позволяет автоматизировать определенную зону работы оператора в длинных и сложных процессах. В случаях, когда компания не готова запускать робота в диалогах, а клиент также показывает запрос на живое общение, это один из эффективных способов применения диалогового ИИ для экономии операционных затрат контактного центра», — сказал Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем компании Naumen.

Сегодня робот помогает в 64% звонков о доставке. В остальных случаях оператор может выбрать самостоятельно — ввести адрес, отметить точку через «Яндекс.карту», интегрированную в анкету, или сверить с точками доставки — списком всех адресов доставки клиенту за последние 4 месяца.

«Решение показало значимые результаты в зоне работы с адресом и в перспективе позволит решать более сложные задачи. В планах масштабировать технологию на другие проекты, где бот мог бы помогать операторам не только с распознаванием адреса доставки, например, синхронизировать бота с базой знаний для демонстрации подсказок при подборе товаров или на линии Службы поддержки клиента», — сказала Екатерина Качмар, менеджер продукта «Суфлер» СТД «Петрович».

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СТД «Петрович» специализируется на торговле строительными материалами. Компании принадлежит сеть из восемнадцати строительных торговых центров в Санкт-Петербурге, СЗФО и ЦФО, металлобаза и производственные площадки. В ассортименте СТД «Петрович» — свыше 16 тыс. наименований продукции для строительства и ремонта.

Группа компаний Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.