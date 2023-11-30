Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком»

Компания N3COM, российский бренд телекоммуникационного оборудования, предоставила оборудование для модернизации сети одного из крупнейших операторов связи ПАО «Вымпелком», интегрировав его в существующую инфраструктуру, построенную на решениях ведущих мировых производителей. Это позволило не только обеспечить масштабируемость и управляемость сети, но и сохранить инвестиции заказчика, вложенные в инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители N3COM.

Географически новая транспортная сеть N3COM проходит от Москвы (трасса М9) до Ставрополя с привязками к основным городам – экономическим центрам: Подольск – Тула – Липецк – Воронеж – Ростов – Краснодар и заканчивается на узле связи филиала «Вымпелком» в Ставрополе.

Установленное оборудование на трассе длиной более 2000 км обеспечивает емкость на линии 2 Тбит/с для клиентского трафика, а в дальнейшем пропускная способность может быть расширена до 15,6 Тбит/с.

Новая инфраструктура интегрирована с аналогичными по техническим характеристикам оптическими сетями, что в итоге позволит оператору использовать бесшовную инфраструктуру ВОЛС на всем ее протяжении.

Все работы по построению магистральных каналов связи были выполнены сертифицированными специалистами компании «АДВ консалтинг»: проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также лабораторное тестирование, настройка и тестирование каналов.

Техническое решение N3COM отличается гибкостью и масштабируемостью благодаря большой емкости магистрального канала, широкому набору клиентских интерфейсов и обеспечивает множественную надежную защиту операторского класса.

Усилительные пункты, расположенные вдоль линии ВОЛС, являются модульным решением, которое позволяет гибко наращивать емкость и мощность со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения и безопасности, а также интегрировать сети, построенные на различных технологиях, обеспечивая доступ ко всем видам сервисов.

«Наша компания реализует интеграционные проекты различной сложности на протяжении почти 30 лет. Мы имеем большой опыт работы с различными мировыми производителями сетевого оборудования и прекрасно понимаем, какие высокие требования к оборудованию предъявляют наши заказчики. Поэтому перед нами стояла очень сложная задача предложить федеральному оператору связи решение, которое позволило бы модернизировать уже существующую сеть с сохранением ее производительности, защищенности и бесперебойной работы. Внедрение решений компании N3COM позволило реализовать задуманное», - сказал Алексей Фролов, генеральный директор ООО «АДВ консалтинг».

«Модернизация транспортной сети на юге страны — наша ключевая задача для повышения надежности и живучести сервиса для абонентов «Билайна». Благодаря нашим партнерам из «АДВ консалтинг» и N3COM мы успешно выполнили все работы, даже несмотря на уход с российского рынка западных вендоров. Эта работа позволит обеспечить нашим абонентам доступ к международным серверам на высокой скорости, улучшить качество связи и сделать интернет-соединение более стабильным. Мы продолжаем строить современную и надежную сетевую инфраструктуру, которая будет служить основой для развития различных сервисов и услуг для наших клиентов на долгие годы вперед», – сказал Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «Вымпелком».

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ПАО «Вымпелком» - российская телекоммуникационная компания, основанная в 1992 г., предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи, проводного ШПД, беспроводного (Wi-Fi) высокоскоростного доступа в интернет, IP-телевидения физическим и юридическим лицам на территории России.

ООО «АДВ консалтинг» более 27 лет занимается разработкой, проектированием, внедрением и поддержкой интеллектуальных мультисервисных платформ, оптических и радиорелейных линий связи, беспроводных систем, сетей IP/MPLS, METRO решений, систем информационной безопасности, управления и мониторинга.

Компания N3COM – российский бренд сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса. Продуктовые линейки компании представлены решениями IP MPLS, MPLS-TP, GPON, оптическими решения DWDM, SDH, а также системой сетевого мониторинга и управления N3VIEW. Основными клиентами N3COM являются операторы связи, крупные промышленные предприятия, корпоративные клиенты, ЦОДы, государственные и муниципальные службы. Продукция N3COM разрабатывается на компонентной базе и ПО, произведенными в России или дружественных странах.