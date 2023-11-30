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МТС «включила» домашний интернет в Алтуховке и на Маршала Соколовского в Смоленске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети многоквартирные дома в Алтуховке и на улице Маршала Соколовского Смоленска. В результате еще более 400 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с, что дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Фиксированная сеть МТС проведена в десятиэтажных домах по улице Маршала Соколовского, 18 корпус 1 и корпус 2, а также доме по улице Олимпийской, 6 в Алтуховке. Скорость проводного интернета 100 Мбит/с позволит жильцам подключать к сети до пяти устройств, смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время, удаленно учиться и работать. Также жители этих домов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION с 200 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«Мы продолжаем развитие фиксированной сети в Смоленске, потому что это позволяет горожанам подключаться к сети на стабильно высокой скорости, необходимой для учебы, работы и развлечений. Наши объединенные сервисы особенно актуальны для семей, где помимо смартфонов пользуются ноутбуками, smart-телевизорами и другими цифровыми устройствами. Объединяя все в один лицевой счет, можно пользоваться экосистемными продуктами МТС и получать экономию более 10 тыс. руб. в год», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ноябрьским подключением МТС продолжила проект развития фиксированной сети в Алтуховке и на улице Маршала Соколовского. В целом доступ к проводному интернету и цифровому ТВ на сегодняшний день имеет каждая вторая смоленская семья. Для подключения к домашней сети МТС абоненту необходим Wi-Fi роутер, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Смоленска могут на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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