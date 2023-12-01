Еще более 700 тульских семей получили доступ к скоростному домашнему интернету

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета, подключив к фиксированной сети новые многоквартирные дома в городе Туле на улице Новомосковской и Академика Насоновой. В результате еще более 700 квартир получили доступ к IPTV и домашнему интернету на скорости до 500 Мбит/с, что дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Фиксированная сеть МТС проведена в новые 14-этажные дома по улице Новомосковской, а также в корпуса по улице Академика Насоновой, 1Б и 1В. Скорость проводного интернета до 500 Мбит/с позволит жильцам подключать к сети до 5 устройств, смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время, удаленно учиться и работать. Также жители этих домов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion с 200 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«Мы модернизируем наши интернет-сети до скорости до 500 Мбит/с, а также оцифровываем новостройки, поскольку высокоскоростной интернет – новый стандарт жизни. Подключение будет особенно актуальным для семей, где каждый сможет скачивать тяжелый контент, просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой. Воспользовавшись подобным тарифом, можно сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, что составляет более 10 тыс. руб. в годовом пересчете», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Ранее высокоскоростной домашний интернет МТС также стал доступен жителям микрорайона «Юго-Восточный», «Парус», улиц Староникитская, Дружбы и других — всего почти 800 домов. Домашний интернет и цифровое ТВ от МТС доступны и жителям города Щекино. Более 12 тыс. семей могут пользоваться услугами высокоскоростного домашнего интернета.

Для подключения к технологии FTTB абоненту необходим Wi-Fi роутер с пропускной способностью до 500 Мбит/с, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу.

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Публичное акционерное общество «Мобильные Телесистемы» (ПАО «МТС») — предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 13 млн. Компания располагает в России 14 дата-центрами и розничной сетью из более чем 5,3 тыс. магазинов. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система».