МТС ускорила интернет на улице, где расположен самый большой в мире памятник реальному человеку

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE на улице им. Фадеева в Волгограде, где расположен один из известнейших символов города и самый большой в мире памятник, посвященный реальному человеку. Благодаря модернизации сети и строительству новой базовой станции, на 50% выросла скорость мобильного интернета на набережной Волги, у монумента Ленина, а также в жилых массивах на улице им. Фадеева. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Монумент Ленина, установленный у входа в Волго-Донской судоходный канал в Волгограде, занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой в мире памятник, посвященный реально жившему человеку. Сооружение из монолитного железобетона весит 9,5 тыс. тонн и достигает размера 10-этажного дома. В результате строительства базовых станций и расширения сети LTE, скорость мобильного интернета на улице имени Фадеева, в том числе на набережной Волги, у монумента Ленина, а также в жилых массивах выросла на 50%. Теперь местные жители и туристы смогут оценить новые скорости интернета при прогулках и посещении достопримечательностей.

«Мы внимательно относимся к выбору локаций для размещения телеком-оборудования, чтобы результат приносил максимальную пользу для жителей города. Мы опираемся на обезличенные данные Big Data МТС, которые позволяют проанализировать не только технические параметры нагрузки на сеть, но потребности и поведение абонентов, популярные локации, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, а также многие другие показатели. Это помогает нам предугадать, где будет повышенная нагрузка на сеть, и заранее подготовить инфраструктуру, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее МТС полностью обновила сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза. Это стало возможным в результате того, что МТС обновила телеком-оборудование и завершила работы по переводу базовых станций в LTE частотного диапазона 1800 МГц (рефармингу). Модернизация проходила в несколько этапов в течение двух лет. На первом этапе МТС заменила телеком-оборудование в Волгограде и Волжском, далее обновление базовых станций поэтапно затронуло всю область.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.