МТС ускорила мобильный интернет для будущих мастеров народного промысла

МТС увеличила скорость мобильного интернета и улучшила качество голосовой связи на территории нескольких социальных объектов Семикаракорска Ростовской области, в том числе в местном агротехнологическом техникуме, где с этого года впервые стали готовить мастеров народного промысла.

Специалисты МТС провели технические работы, установив новое телеком-оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета в этих локациях выросла в полтора раза, а емкость сети увеличилась на треть. Общий радиус покрытия составил около 10 километров.

Благодаря скоростному мобильному интернету МТС горожане смогут даже во время повышенной нагрузки на сеть быстро загружать «тяжелый» контент, стримить, смотреть фильмы без потерь в скорости и качестве. А сотрудники и учащиеся агротехнологического техникума внедрять современные цифровые технологии в процесс образования, которые позволят будущим мастерам продолжить традиции Семикаракорской керамики – единственного официально зарегистрированного народно-художественного промысла на Дону.

«Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в небольших городах и поселках, чтобы повысить уровень комфорта жителей. А также обеспечить дополнительный ресурс как для безопасности социальных объектов, так и для возможности внедрения цифровых сервисов в сферу образования, здравоохранения, досуга», — сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.