Новый диск ансамбля «Солисты Екатерины Великой» знакомит с неизвестной русской музыкой для скрипки

Новый диск ансамбля «Солисты Екатерины Великой» знакомит с неизвестной русской музыкой для скрипки. Николай Леонтьев, Иван Юнкин и Игнатий Дубровский — талантливые русские композиторы рубежа XVIII-XIX вв.

Ноты, некоторые из которых сохранились в единственных экземплярах, были обнаружены музыкантом и основателем фестиваля Early Music Андреем Решетиным. Сочинения подготовлены к исполнению и записаны под управлением Андрея Пенюгина.

Эта мировая премьера помогает заполнить пустоту, возникшую из-за почти полного отсутствия записей русской музыки данного исторического периода. Диск «Кто мог любить так страстно...» выпущен студией ReachSoundArt — первый из серии «Опыты Максима Казака».

Николай Леонтьев, Иван Юнкин, Игнатий Дубровский — три новых имени для любителей музыки. Каково их место в истории искусства? Романтическая эпоха приучила нас делить всех артистов на гениев и посредственностей, выстраивать художников в ряды — первый, второй, третий. Но такая классификация обманчива. За спинами авторов монументальных симфоний, опер и ораторий могут скрываться таланты, оставившие после себя лишь несколько небольших, но прекрасных сочинений. Таковы три наши композитора. Каждый из них обладает своим неповторимым творческим почерком, несмотря на то, что их музыка написана в одно время.

Николай Леонтьев — образованный аристократ. Его музыка профессиональна с точки зрения композиции, она близка к сочинениям венских композиторов конца XVIII века.

Иван Юнкин, судя по всему, был из крепостных музыкантов. В его сочинениях нет выучки, много ошибок в гармонии и голосоведении. Но при этом какая свобода и сила фантазии!

Игнатий Дубровский выглядит наследником знаменитого русского виртуоза Ивана Хандошкина. Его единственное сочинение показывает сочетание хорошей композиторской школы с ярким темпераментом скрипача.

Диск выпущен в формате CD, а также представлен на всех стриминговых платформах.

«Солисты Екатерины Великой» — российский ансамбль барочной музыки, созданный в 2002 году Санкт-Петербургским Международным фестивалем EARLYMUSIC. Участники ансамбля являются последователями аутентизма — движения в музыкальном исполнительстве XX—XXI веков, ставящего своей задачей максимально точное воспроизведение музыки прошлого, так же как она звучала в оригинале, то есть изначально. Исполнительскую практику ансамбль совмещает с исследовательской и образовательной деятельностью. Помимо премьер русской камерной и оркестровой музыки, ансамблем были осуществлены реконструкции опер, балетов и драматических спектаклей. Важное место в репертуаре «Солистов Екатерины Великой» занимает малоизвестная или полностью забытая музыка.

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