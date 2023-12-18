Якутия протестирует аварийное оповещение и мониторинг транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» без сотовой связи

Якутия станет пилотным регионом страны для тестирования сервисов аварийного оповещения и мониторинга транспортных средств без использования сотовой связи, созданных и разрабатываемых на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Реализацию проекта обеспечат Научно-образовательный центр «Север» и АО «ГЛОНАСС». Соответствующее соглашение подписано руководителями организаций в присутствии главы Республики Саха (Якутия), председателя наблюдательного совета НОЦ «Север» Айсена Николаева.

Развитие российских технологий связи обеспечит импортонезавимость решений для повышения безопасности перевозок и снижения транспортно-логистического неравенства для территорий, где отсутствует покрытие сотовой сети. В рамках соглашения в навигационный сезон будет протестирован мониторинг маломерных судов, в зимний период – пассажирских перевозок по «зимникам». Помимо этого, в рамках эксперимента для подтверждения маршрутов авиабеспилотников будет использоваться спутниковый трекер, разрабатываемый АО «ГЛОНАСС».

«Взаимодействие АО «ГЛОНАСС» и НОЦ «Север» и реализация совместных проектов на территории республики – логичное продолжение договоренностей, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Подписанное сегодня соглашение – очередной шаг к практическому применению российских технологий и перспективных научных разработок и новый этап цифровизации Якутии. Главная цель этой работы – безопасность перевозок, развитие логистики и доступности удаленных районов, масштабирование беспилотных технологий. А в перспективе эти решения позволят распространять уникальный опыт Якутии на все регионы России», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Совместная работа НОЦ «Север» и АО «ГЛОНАСС» создаст платформу для научных открытий и последующей трансформации их в практические решения в интересах миллионов россиян, государства и бизнеса.

«В рамках подготовки концепции нашей программы на 2025-2030 гг. особое внимание уделяется системам связи и навигации и, в частности, беспилотным авиационным системам. Индустриальный партнёр в лице АО «ГЛОНАСС» поможет сформировать приоритеты и разработать технологии, актуальные для конкретных задач наших партнёров», — сказал глава НОЦ «Север» Евгений Колганов.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич добавил, что проект, который нацелен на решение актуальных задач на территории Якутии, станет важным шагом для повышения безопасности перевозок людей и грузов в Арктике, Субарктике, Дальнем Востоке и во многих регионах России.

«Сегодня порядка 70% территории страны не покрыто сотовой связью, это экономически нецелесообразно. При этом перевозки в таких местах не прекращаются, и при возникновении любой нештатной ситуации, тысячи людей не могут сообщить о происшествии и получить своевременную помощь экстренных служб. Также непрерывный трекинг с помощью наших технологий нацелен на повышение надежности работы логистики и эффективности управления автотранспортом, маломерными водными судами и беспилотной авиацией», — отметил Райкевич.

Также в рамках сотрудничества планируется дальнейшее масштабирование интеллектуальной системы комплексной безопасности для вузов, торговых центров и промышленных объектов, разработанной и успешно протестированной АО «ГЛОНАСС» и Томским госуниверситетом. Технология индор-навигации позволяет экстренным службам получить информацию на поэтажном цифровом плане здания о числе людей, оказавшихся в зоне ЧС, и оперативно принять необходимые меры для оказания помощи, граждане получают оптимальные пути для безопасной эвакуации из здания.