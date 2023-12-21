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«Северсталь» поставила опоры двойного назначения интернет-провайдеру Nets

«Северсталь» по партнерской схеме поставила пилотную партию опор двойного назначения компании Nets – новому интернет-провайдеру на рынке Таджикистана. Опоры будут использоваться для увеличения плотности покрытия сетей и развития телекоммуникационной инфраструктуры страны, которая испытывает трудности в доступе к международным линиям коммуникации ввиду географического расположения.

В рамках этой поставки «Северсталь» выступила производителем металлопроката, а для выпуска готового изделия привлекла партнера - компанию «Легион».

«Совместно с компанией «Легион» мы разработали конструкторское решение мачт связи необходимой конфигурации с учетом требований заказчика – компании Nets и произвели их по партнерской схеме из металлопроката «Северстали». Для компании это был первый опыт поставки готовой продукции за рубеж, в частности в Таджикистан, мы планируем и дальше развивать поставки матч связи на другие рынки стран СНГ», – сказал начальник управления «Партнерские продажи» «Северстали» Александр Вальц.

Компания «Легион» уже имела опыт сотрудничества с «Северсталью». По словам ее исполнительного директора Анны Камашевой, этот проект позволил предприятию расширить свою клиентскую базу и разработать интересное техническое решение, уделив особенное внимание такому параметру как устойчивость мачт, так как это напрямую влияет на качество связи.

«Для нас это был хороший опыт сотрудничества с «Северсталью» – мы смогли быстро и качественно реализовать свои задачи. Мы хотим, чтобы каждый житель Таджикистана был подключен к высокоскоростному Интернету, был всегда на связи и активно присутствовал в цифровом мире», – отметил генеральный директор Nets (Network Solutions) Бахтовар Абдусатторов.

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