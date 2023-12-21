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«Телфин» расширяет сервис для колл-центров по обзвону клиентов с учетом их часовых поясов

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» наращивает функциональность АТС «Телфин.офис» для организации работы колл-центров. Теперь автоматический обзвон клиентов по всей территории России осуществляется с учетом их часовых поясов.

Разработчики компании «Телфин» внесли функциональные дополнения в работу автоинформатора — дополнительного сервиса виртуальной АТС «Телфин.офис». Теперь совершать исходящие телефонные звонки во все города России можно с учетом часовых поясов каждого абонента в базе.

Звонить можно на городские и мобильные номера любых операторов и провайдеров услуг. Для этого достаточно загрузить список номеров в АТС «Телфин.офис». Система автоматически проверяет коды на соответствие разным регионам страны, часовым поясам и осуществляет обзвон согласно заданным временным настройкам.

Данная возможность сервиса помогает вести коммуникации в удобное для клиентов время, полностью исключая звонки в нерабочие часы, что существенно повышает их лояльность и результативность телефонных обращений. Данная настройка особенно актуальна для распределенных колл-центров, операторы которых работают на всей территории РФ.

Благодаря новой функции автоинформатора компании исключают человеческий фактор и снижают число ошибок при обзвонах, а также экономят свои ресурсы при распределении номеров и информируют абонентов в максимально сжатые сроки с учетом местного времени.

«Новая возможность автоинформатора также позволяет сегментировать клиентов по территориальному признаку, разделить потребителей, проживающих в разных географических условиях. Таким образом можно персонализировать предложения в соответствии с культурными особенностями клиентов, моделями их покупательского поведения и специальными требованиями к свойствам товаров в разных регионах нашей страны», — сказал Дмитрий Османов, менеджер продуктов «Телфин».

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