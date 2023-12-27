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Жители новых ЖК Москвы стали в два раза больше пользоваться мобильным интернетом дома

билайн проанализировал пользовательскую активность жителей новых жилых комплексов в Москве, где компания установила базовые станции внутри здания (indoor-решение). Так, в целом мобильный трафик в жилых комплексах с indoor-покрытием вырос почти в два раза за последние полгода при одинаковом количестве пользователей, а голосовой только на 20%.

Установка мобильного оборудования внутри зданий позволяет значительно повысить уровень сигнала мобильной сети в труднодоступных местах жилых комплексов – высокие этажи, шахты лифтов, подземный паркинг, закрытая внутридомовая территория.

Наибольший прирост трафика произошел в категории «видеосервисы» – всего с помощью мобильного интернета было просмотрено в 3 раза больше фильмов. Лидерами по объему трафика стали приложения Билайн ТВ, Иви и Кинопоиск. Количество пользователей в этой категории выросло в 2 раза.

На втором месте по популярности категория «маркетплейсы», она выросла на 88% только за 6 месяцев этого года. Больше всех растет Ozon, на втором месте по динамике потребления – Яндекс Маркет и следом Wildberries. По объему трафика лидер также Ozon, следом Wildberries и Яндекс Маркет. Количество пользователей в среднем выросло на 38%.

Третье место по объему скаченного трафика у «мессенджеров». Здесь потребление мобильного интернета выросло только на 59%. На первом месте по росту трафика – Viber, на втором – Telegram, WhatsApp* на третьем месте. По количеству скаченного трафика безоговорочный лидер WhatsApp* – более 80% из общего объема скаченных мегабайт в категории «мессенджеры» приходится именно на него.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Мы стремимся создать для своих клиентов одинаково отличный опыт пользования нашими услугами, где бы они не находились – дома, в метро или торговом центре. Важным фактором развития качества связи в таком городе, как Москва, с ее современными зданиями, высокой плотностью, большим количеством подземных объектов (как метро или парковки) является возможность установки мобильного оборудования внутри зданий. В новых жилых комплексах это решение позволяет минимизировать шанс обрыва сети при перемещении внутри зданий и по внутренней территории. Это значит, что наш клиент, например, может начать рабочее совещание по видеоконференции в квартире, спуститься на паркинг и продолжить обсуждение уже в дороге».

*Принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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