CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ТВ и радио Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Комедии и мелодрамы: что смотрели петербуржцы на новогодних каникулах

ПАО «МТС», цифровая экосистема и онлайн-кинотеатр KION проанализировали, какие фильмы и сериалы смотрели жители Петербурга и Ленобласти во время праздников. В топе жанров в регионе — отечественные и зарубежные комедии, мелодрамы и детективы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты экосистемы изучили кинопредпочтения петербуржцев с 31 декабря по 8 января. Так, в первые дни каникул в Петербурге в основном смотрели комедии, а в период Рождества выбирали семейные фильмы и мелодрамы для просмотра. Не забывали жители и о детективах.

ТОП-5 отечественных фильмов и сериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время каникул: детективный триллер «Замаячный» (18+); драма с Даниилом Воробьёвым «Осьминог» (18+); семейный фильм «Чебурашка» (6+); драмеди о поиске счастья «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз; медицинская мелодрама «Тест на беременность» (16+) со Светланой Ивановой в главной роли.

ТОП-5 зарубежных фильмов и сериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во время каникул: комедия Романа Поланского «Дворец» (18+); детектив «Достать ножи» (18+); турецкая драма «Черна любовь» (16+); турецкий сериал «Воскресший Эртугрул» (16+); «Дом Дракона» (18+).

Традиционно во время праздников телеканалы транслировали новогодние фильмы, музыкальные шоу и «огоньки». В Петербурге и Ленобласти чаще всего смотрели «Россию 1», «Первый канал», ТНТ, РЕН ТВ и СТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

20 миллионов малоимущих в США остаются без дешевого интернета. Кончаются деньги на субсидии

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще