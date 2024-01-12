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Россияне выбрали лучшую пару для Нади из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В преддверии Старого Нового года оператор «Триколор» предложил россиянам определить, с кем все-таки должна была остаться Надя Шевелева из культовой праздничной киноленты «Ирония судьбы, или С легким паром!». Опрос был проведен совместно с изданием «Комсомольская правда» в рамках проекта «Луч солнца золотого». Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Телепремьера «Иронии судьбы...» состоялась 1 января 1976 г., и с тех пор среди зрителей не утихают споры о том, кто лучшая пара для Нади: закоренелый холостяк Женя Лукашин, живущий с матерью, или серьезный и «правильный» Ипполит.

Оператор «Триколор» предложил читателям «Комсомольской правды» отдать свой голос за любимого героя в проекте «Луч солнца золотого». Материал о том, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» со спутника попадает на экраны телезрителей, увидели миллионы россиян от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. В голосовании с небольшим отрывом победил Женя Лукашин — его выбрали 52 % респондентов.

Наиболее активно героя поддержали жители Сибири, Дальнего Востока, а также юга России. В этих регионах Лукашин получил более 60 % голосов. Однако в Иркутске и Омске не согласны с земляками — они отдали предпочтение Ипполиту.

Мнение жителей Приволжья разделилось: здесь Ипполит проиграл Жене всего 8 % — 42 против 58. Среди поклонников Лукашина оказались казанцы и самарцы, а за его антагониста проголосовали пермяки, саратовцы и уфимцы. Нижегородцы же отдали одинаковое количество голосов за обоих персонажей.

Регионы северо-запада, Кавказа и Урала посчитали, что Надя была бы счастлива, оставшись с Ипполитом. Такого мнения придерживаются, в частности, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Пятигорске и Ставрополе.

Центральная Россия же так и не определилась, кому из героев отдать предпочтение — голоса разделились пополам практически во всех опрошенных городах.

***

«Триколор» — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам передовые digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам II квартала 2023 г. абонентская база «Триколор» составляет 12,284 млн домохозяйств.

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