Внешняя проверка подтвердила безопасность приложения 2ГИС

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели дополнительный анализ приложения 2ГИС на безопасность и подтвердили отсутствие вредоносного кода.

Экспертами «Лаборатории Касперского» был проведен анализ нескольких версий мобильного приложения 2ГИС для Android, в том числе версии 6.30.2.533.6, которую Google Play определил как «вредоносную». Также была проверена версия приложения 6.29.0.530.20, которая не вызывала уведомлений от Google Play. Проверка «Лаборатории Касперского» показала, что эти версии приложения 2ГИС не содержат вредоносный код. Сейчас на сайте apk.2gis.ru и в других сторах находятся версии 2ГИС для Android, которые не вызывают каких-либо сообщений от Google Play. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Кроме того, 2ГИС был проверен с помощью решения «Лаборатории Касперского», встроенного в магазин приложений RuStore. Проверка файла .apk, который скачивается на мобильные устройства и запускает на них 2ГИС, подтвердила безопасность приложения — отсутствие вредоносного кода. Это значит, что 2ГИС можно скачивать и использовать без вреда для гаджетов.

«Важно, что 2ГИС заботится о безопасности своего приложения и проходит сторонние проверки, которые доказывают отсутствие в нем вредоносных компонентов, — отметил руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского» Александр Лискин. — Мы рекомендуем компаниями регулярно проводить аудит безопасности и в целом придерживаться стандартов безопасной разработки. Безусловно, это непростой процесс, требующий затрат времени и человеческих ресурсов, но именно так можно значительно минимизировать риски для пользователей».

Другие сервисы проверки приложений также говорят о безопасности 2ГИС для мобильных устройств — например, на сайте VirusTotal ни один из десятков доступных российских и зарубежных антивирусных сканеров не обнаружил какой-либо вредоносный код в 2ГИС.

«Проверки внешними сервисами подтверждают полную безопасность 2ГИС, при этом доступы, которые запрашивает приложение, нужны только лишь для полноценного его использования, например, голосового поиска, добавления фотографий в отзывы и на карты, авторизации, — сказал директор департамента исследований и разработок 2ГИС Антон Спиридонов. — Поэтому можно игнорировать уведомления Google Play и продолжать пользоваться 2ГИС, сервис продолжает стабильно работать».

Чтобы продолжать использовать 2ГИС, достаточно на телефоне смахнуть уведомление от Google Play или нажать стрелочку назад. Если же 2ГИС уже удален с телефона, приложение легко скачать в официальном магазине для Android RuStore, а также на сайте компании-разработчика.

Все загружаемые в RuStore приложения проходят обязательную автоматическую проверку на наличие вредоносного кода с помощью решений «Лаборатории Касперского», а также строгую модерацию.

«Мы непрерывно работаем над усовершенствованием систем безопасности для защиты пользователей. Например, каждый пользователь может запустить диагностику в профиле и отсканировать все приложения на телефоне. Это позволяет минимизировать риски атак и защитить личные данные», — отметил операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Проверить безопасность установленных на смартфоне приложений для Android можно с помощью встроенного в RuStore решения «Лаборатории Касперского». А также с помощью приложения Kaspersky, которое можно скачать из RuStore.