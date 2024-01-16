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Sitronics KT осуществила монтаж и ввод в эксплуатацию береговой контрольно-корректирующей станции на острове Олений в Карском море

Sitronics KT (входит в Sitronics Group), занимающаяся разработкой решений для коммерческого флота и береговых служб, осуществила монтаж и ввод в эксплуатацию морской локальной дифференциальной подсистемы (МЛДПС) глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) в Ямало-Ненецком автономном округе по заказу ФГУП «Гидрографическое предприятие».

Комплекс оборудования, введенный в эксплуатацию, предназначен для обеспечения режима высокоточной навигации на трассах Северного морского пути посредством передачи на суда дифференциальных поправок ГНСС ГЛОНАСС/GPS с помощью средневолнового радиомаяка, работающего в диапазоне частот 283,5-325 кГц в формате, определённом международным стандартом RТСМ SС-104.

Радиус действия станции может достигать 400 км в зависимости от условий распространения радиоволн. Монтаж оборудования выполнен в соответствии с техническим заданием, разработанным ФГУП «Гидрографическое предприятие».

«Проводимые мероприятия по модернизации шести контрольно-корректирующих станций (ККС) расположенных по трассе СМП предусматривающие замену устаревшего и выработавшего свои сроки эксплуатации оборудования на новое со специальным программным обеспечением навигационных модулей, учитывающих изменения частотного плана ГНСС ГЛОНАСС и введенных новых сигналов обеспечит повышение безопасности мореплавания в районах со сложной навигационной обстановкой», — отметил генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» Александр Бенгерт.

«Контрольно-корректирующая станция (ККС) позволит повысить безопасность мореплавания на участке Северного морского пути за счёт более точного позиционирования судов, где согласно международным требованиям, точность определения места должна быть не хуже 10 м. Это уже седьмая ККС, введённая в эксплуатацию нашей компанией в арктической зоне», — сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.

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