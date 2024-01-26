МТС запустила лирический онлайн-гид о самом поэтическом крае России

МТС при поддержке Министерства культуры и туризма Калужской области и администрации городского поселения «Город Таруса» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для местных жителей и гостей Калужской области по лирической столице России – городе Таруса Калужской области. В онлайн-гиде слушатели узнают о самых поэтических достопримечательностях Центральной России, связанных с именами Марины Цветаевой, Константина Паустовского, Виктора Борисова-Мусатова и многих других известных культурных деятелей. Путешественники, приезжая в Калужскую область любым видом транспорта, будут получать приветственное SMS со ссылкой на цифровой гид «МТС Travel», где собраны самые яркие локации живописной Тарусы.

Онлайн-гид поможет жителям и гостям региона составить яркий маршрут поездки по многочисленным культурным точкам притяжения Тарусы, признанной природно-архитектурным заповедником России. В путеводитель включены достопримечательности, связанные с жизнью и творчеством великих русских поэтов, писателей и художников. В их числе старинная усадьба, где прошло детство Марины Цветаевой и о которой поэт не раз упоминала в своем творчестве, и уютный дом-музей Константина Паустовского, и живописные полотна «певца дворянских усадеб» художника Виктора Борисова-Мусатова.

Используя цифровой путеводитель, путешественники смогут в полной мере ощутить художественный колорит «города художников и поэтов» — побывать в городской Картинной галерее, где собраны работы Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Михаила Врубеля, Василия Поленова и известных тарусских мастеров. Здесь же можно полюбоваться картинами итальянских, французских, голландских живописцев XVI–XIX веков.

Кроме природных, культурных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономии. Местная кухня, как и сам городок, очень колоритна не только с точки зрения вкуса местных блюд, но и благодаря самой атмосфере принятия пищи. В путеводителе туристы найдут подборку лучших видовых ресторанов и необычных кафе. Практически во всех них можно попробовать знаменитый «цветаевский» пирог, а также угоститься блюдами классической русской кухни и местными вкусностями – попробовать кундюмы, грибную икру или фирменные пряники с корицей, бергамотом и другими необычными специями.

«Согласно данным Big Data МТС, наша область вошла в топ-10 регионов страны по количеству оформленных бронирований отелей и гостиниц на новогодние праздники. Поэтому накануне новогодних каникул мы запустили большой цифровой путеводитель по самым топовым туристическим локациям Калужской области. Однако при его составлении мы так вдохновились Тарусой, что решили создать для нее отдельный лирический онлайн-путеводитель, который полностью отразил бы колорит этого невероятного места, где почти каждое здание – настоящий памятник архитектуры, истории или культуры. Цифровой гид станет удобным помощником для создания собственных маршрутов по Тарусе и поможет не потеряться в многочисленных шедеврах уникального маленького городка на высоком берегу Оки», – отметила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

«В Калужский регион за прошедший 2023 г. приехали 3,3 млн туристов. Путешественники посещают нашу область во многом благодаря космической популярности Калуги и природным красотам заповедников. Таруса занимает особое место на туристической карте региона. Ведь несмотря на свой небольшой размер, наш город содержит невероятную концентрацию природных, исторических, архитектурных и культурных сокровищ. Тарусой невозможно в полной мере насладиться на бегу, поэтому мы всегда рекомендуем нашим гостям немного замедлить свой ритм и задержаться здесь хотя бы на пару дней. Уверен, гид о лирической Тарусе расскажет путешественникам много новых воодушевляющих историй, слегка приоткроет наши тайны и непременно вдохновит вернуться сюда вновь», – сказал глава администрации городского поселения «Город Таруса» Сергей Манаков.

Воспользоваться онлайн-гидом по Тарусе «МТС Travel» абсолютно бесплатно могут абоненты всех операторов.