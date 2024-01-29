Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг»

Sitronics KT в рамках сотрудничества с компаний «Совкомфлот» оснастил ее учебно-тренажерный центр для обучения экипажей морских судов своим ПО – электронной картографической навигационно-информационной системой (ЭКНИС) и радиолокационной станцией (РЛС).

Накопленный профессиональный опыт инструкторов учебно-тренажерного центра «Софкомфлот» также может быть применен для модификации систем.

Электронная картографическая навигационно-информационная система «Беринг.ЭКНИС» и радиолокационный судовой комплекс «Беринг.РЛД» устанавливаются на морские суда для обеспечения навигационной безопасности плавания: отображают информацию о местоположении судна, маршруте, других судах, поддерживают электронные карты различных форматов и позволяют обмениваться данными между судами и береговыми службами. Решения являются полной заменой иностранным и включены в реестр российского ПО Минцифры РФ.

«Данное сотрудничество дает возможность провести тестирование нового отечественного оборудования и высказать предложения по возможным доработкам с учетом реального опыта судоводителей СКФ», – сказал директор учебно-тренажерного центра «Совкомфлот» Михаил Ковальский.

«При разработке продуктов, помимо нормативных документов, мы опираемся на пользовательский опыт. Поэтому обратная связь моряков нам необходима. И учебный центр «Совкомфлот» – идеальное место для апробации наших решений», – отметил директор департамента по разработке интегрированных навигационных систем Sitronics KT Максим Воробьёв.