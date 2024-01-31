Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick

«VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению.

Новая интеграция позволяет пользователям с лёгкостью открыть приложение «VK Видео» на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi TV Stick с помощью специальной кнопки на пульте дистанционного управления. Теперь пользователи могут наслаждаться многомиллионной библиотекой контента, включая популярные шоу, сериалы, мультфильмы, спортивные трансляции, образовательные видео и блогерский контент.

Mi TV, Mi Box и Mi TV Stick работают под управлением операционной системы Android TV, что обеспечивает простоту использования и широкие возможности для настройки и персонализации. Благодаря этому сотрудничеству пользователи «VK Видео» могут наслаждаться высококачественным видео на больших экранах с ярким изображением и чёткой цветопередачей. Платформа «VK Видео» продолжает развиваться и стремится предоставить пользователям возможность смотреть контент везде, где им удобно. С появлением кнопки быстрого доступа к сервису на устройствах это стало ещё проще и удобнее. Нажатие всего одной кнопки открывает мир разнообразного видеоконтента прямо на вашем телевизоре или ТВ-приставке.

В ноябре 2023 г. SberDevices выпустила серию телевизоров Sber и ТВ-приставок SberBox с быстрым доступом к приложению «VK Видео». Платформа «VK Видео» была представлена на российском рынке в 2021 г. Она включила такие технологии, как адаптивный стриминг, кроссплатформенный плеер, оптимизированные сетевые протоколы, инновационные решения в области доставки и потребления видео. Библиотека «VK Видео» пополняется на более чем 250 млн новых видео в год.

В 2023 г. в «VK Видео» вышло 1,5 тыс. эксклюзивных шоу и проектов, в том числе 95 новых блогерских шоу и 25 оригинальных проектов площадки. Среди них — шоу в формате Late Night «Кстати» с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым, психологически-музыкальное шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым, «Натальная карта», «Большое шоу», «Тейбл Тайм», «Безумные изобретения» с Александром Пушным, Даней Крастером, Мамиксом и Андреем Старым, шоу для зумеров «ТОП», тревел-шоу «Орёл и Орёл».