«2ГИС» расширил возможности навигатора для мультимедиа-экранов автомобилей

В «2ГИС» реализована поддержка режим DashBoard в Apple CarPlay — теперь навигатор на мультимедиа-экране автомобиля можно запускать одновременно с другими приложениями, например, музыкой или календарём. Карта с маршрутом пользователя займёт половину экрана.

«2ГИС» появился на CarPlay пять лет назад первым среди российских навигаторов и сейчас остается единственным среди них, доступным на CarPlay и Android Auto бесплатно и без каких-либо подписок — аудитория сервиса на этих платформах растёт, и многие пользователи просили нас поддержать работу в режиме виджета, что мы и сделали», — отметил продакт-менеджер транспорта в «2ГИС» Сергей Кириллов.

Раньше «2ГИС» работал на CarPlay в машине, примерно как на телефоне — при запуске навигатор занимал весь экран. Теперь у владельцев авто с Apple CarPlay появился выбор — они могут запустить «2ГИС» на весь экран мультимедиа или на половину.

Главный экран разделится на несколько виджетов: меню с отображением времени и запущенными приложениями, большой виджет с картой, виджет с подсказками и окно плеера. С главного экрана можно построить маршрут «Домой» или «На работу» в один клик — это работает, если пользователь указал адреса в разделе «Избранное» в приложении.

Виджет «2ГИС» на CarPlay можно использовать в режиме навигации без маршрута — когда пользователь не указывает конечную точку поездки, но включенный навигатор держит в курсе ситуации на дорогах города: показывает пробки, помогает следить за скоростным режимом, сообщает о дорожных камерах.

В прошлом году подобный режим работы навигатора «2ГИС» поддержал и на автомобилях с Android Auto.