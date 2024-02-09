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Еще в одном арктическом районе Якутии появился высокоскоростной интернет

Жиганский район Якутии, расположенный за Полярным кругом, стал первой территорией реализации масштабного проекта «Синергия Арктики».

ВОЛС протяженностью 370 км проложили вдоль автозимника из села Кирово Вилюйского района до трех поселений района, четвертое будет подключено до конца года. Таким образом, высокоскоростным интернетом будет обеспечено все население арктического района. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москва.

Команду на запуск волоконно-оптической линии связи в Жиганском районе дал глава Якутии Айсен Николаев. В своем Telegram-канале он назвал сегодняшнюю дату «историческим днем Жиганского национального эвенкийского района» и подчеркнул, что все оборудование, в том числе и кабель - 100% отечественного производства.

Глава региона отметил, что республика движется к главной цели – обеспечить скоростным интернетом все арктические районы Якутии. Следующим муниципальным образованием, куда будут проложены ВОЛС, станет Олекминский район.

В 2020 г. высокоскоростной интернет впервые пришел в якутскую Арктику (Оленекский район). Ранее года все арктические территории Якутии обеспечивались исключительно спутниковым интернетом. В 2023 г. ВОЛС проложили до самой северной точки российской Арктики – села Юрюнг-Хая Анабарского района, а сам район стал первым арктическим районом Якутии, полностью охваченным волоконно-оптической связью.

В 2022 г. Якутия подписала соглашение с Минцифры России о совместной реализации проекта «Синергия Арктики». До 2025 г. к высокоскоростному интернету подключат 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов Якутии, проложат ВОЛС протяженностью 7 тыс. км. Реализация проекта позволит снизить стоимость подключения к интернету для некоторых населенных пунктов в 100 раз. В мае 2023 г. проект был презентован Президенту России Владимиру Путину, а в сентябре 2023 г. получил его поддержку в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.

В общей сложности за последние пять лет сеть волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Якутии выросла в два раза. С учетом проекта «Синергия Арктики» к 2025 г. в республике будут проложены ВОЛС длиной в половину экватора.

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