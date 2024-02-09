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Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования

В феврале 2024 г. пользователям V2X-решений TEDIX стала доступна новая версия ПО — 3.2.2. Несмотря на промежуточную нумерацию, обновление включает функционал, который переводит на новый уровень доступность V2X в России. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

Главным в релизе 3.2.2. стало появление нового web-интерфейса, который значительно упростил работу специалистов, отвечающих за развертывание и сопровождение V2X-систем. В частности, с помощью интерфейса можно настраивать, осуществлять мониторинг и обновление всех ключевых параметров устройств дорожной инфраструктуры (RSU): IP-адрес, маршрут по умолчанию, DNS, мощность передатчика, частотный канал, режимы работы, взаимодействие с дорожными контроллерами, а также добавление и удаление пользователей.

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Фото: Fort Telecom
Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования

Ранее выполнение этих задач требовало от пользователя глубокого знания системы команд и умение работать через командную строку операционной системы, что приводило к затратам большого времени, а также существенно сужало круг специалистов, которые могут проводить настройку и сопровождение V2X-систем.

WEB-интерфейс TEDIX дает возможность отображения цифрового двойника перекрестка на карте, включая топологию полос, доступные съезды и фазы светофоров, а формирование гистограмм дальности связи и карты «теплоты» значительно упрощает работу проектировщиков оценку эффективности мест размещения дорожных устройств RSU как на загородных магистралях, так и в сложной городской застройке.

Релиз традиционно включает целый ряд минорных обновлений, направленных на повышение стабильности работы RSU и OBU-устройств и их взаимодействия с ИТС-платформами.

«Сегодня V2X в России только становится стандартом при проектировании дорог и транспортных систем, но уже есть понимание, что именно эта технология обладает огромным потенциалом для обеспечения безопасности пассажирских, грузовых, частных и общественных перевозок, развития интеллектуальных транспортных систем. Мы понимаем, что будущее этого направления в России во многом зависит от того, насколько удобным, понятным и открытым будут используемые решения. Поэтому, будучи пионерами на рынке V2X, мы последовательно делаем V2X ближе к пользователям и далее — к обывателям. В 2023 г. мы предложили и сделали открытым единый протокол взаимодействия для V2X-систем в России. WEB-интерфейс TEDIX продолжает эту логику: мы делаем V2X понятным, развернутым к пользователю», — сказал директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.

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