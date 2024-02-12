МТС оцифровала образовательный процесс студентов Волгоградского аграрного университета

Цифровая экосистема МТС обеспечила Волгоградский государственный аграрный университет доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения «МТС Линк». Цифровое решение поможет сотрудникам ведущего центра аграрной науки Нижнего Поволжья и крупнейшего вуза региона в организации дистанционных лекций и семинаров для студентов, онлайн-заседаний факультетов, а также конференций и межрегиональных форумов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Волгоградском государственном аграрном университете (Волгоградский ГАУ), за 80-летнюю историю которого специальности получили свыше ста тысяч человек, сегодня работают 420 преподавателей, а на семи факультетах обучаются около 10 тыс. студентов. «МТС Линк» помогает вузу организовать для них образовательный процесс, административные совещания и конференции.

Платформа имеет интуитивно понятный интерфейс и функции, необходимые преподавателям университета для проведения удаленных встреч и совещаний: использование онлайн-доски, демонстрация слайдов и видеоконтента, отслеживание вовлеченности и посещаемости студентов. Также организаторам видеоконференций и вебинаров доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, времени пребывания в онлайн. Одновременно к сессии могут подключиться до 5 тыс. слушателей и 30 спикеров.

«Жители Волгоградской области входят в число самых активных пользователей платформы "МТС Линк". В регионе цифровое решение используют в работе учебные заведения, государственные учреждения, а также бизнес-структуры. Наши разработчики регулярно обновляют продукт и открывают для пользователей новые возможности. Не так давно мы первыми в стране внедрили функцию автоматических итогов встреч на видеоплатформе на основе искусственного интеллекта. Теперь участники встреч и вебинаров на платформе "МТС Линк" получают автоматически сгенерированное краткое содержание мероприятия сразу после его окончания. Уверена, студенты и преподаватели ВУЗа тоже оценят нововведение», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

«Внедрение дистанционного и гибридного формата обучения с помощью отечественного решения помогает нам развивать аграрное образование. Так, с помощью "МТС Линк" мы уже провели множество федеральных и региональных мероприятий, в том числе первый всероссийский форум раннего аграрного образования "Агроклассы 2.0" и всероссийское совещание агрохимических служб, где единовременно приняли участие более 400 человек со всей страны. Радует, что отечественный рынок цифровых решений может предложить продукт с необходимым функционалом для одновременного участия большого числа студентов и преподавателей, который вполне способен составить конкуренцию зарубежным системам видеоконференцсвязи», — сказал проректор Волгоградского ГАУ Сергей Канищев.