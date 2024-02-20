CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент
|

«Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку

«Триколор» и онлайн-кинотеатр Start запустили совместную подписку. Color+Start ― новое предложение «Триколор» для онлайн-просмотра. Подписка объединяет преимущества двух онлайн-кинотеатров с тысячами фильмов и сериалов. Для подключения доступно несколько тарифов — от одного месяца до года.

В объединенную подписку войдет порядка 2 тыс. единиц контента Start, в том числе сериалы из топ-10 самых популярных за 2023 г.: «Два холма», «Вампиры средней полосы». Весной также будет доступен сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, клиенты смогут смотреть 200+ каналов, тысячи фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ».

Оформить подписку Color+Start можно на 1, 3, 6 и 12 месяцев. В честь запуска до 31 марта 2024 г. действуют скидки на длительные подписки. Например, экономия при оформлении подписки на год составит 34%.

«Мы отмечаем востребованность проектов Start у наших зрителей. В новой подписке объединили сильные стороны уже существующих: с одной стороны, огромное количество уникальных ТВ-каналов, в том числе собственного производства, с другой — оригинальный контент партнера. Мы хотим, чтобы у клиента была возможность проводить как можно больше времени в онлайн-кинотеатре за просмотром высококлассных фильмов, сериалов и ТВ-шоу», ― сказал руководитель маркетинга онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ» Вадим Гречишкин.

«Триколор» сотрудничает с онлайн-кинотеатрами Start, Amediateka и Premier и регулярно расширяет новинками контентное предложение «Триколор Кино и ТВ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Конференция CNews «Большие данные 2024» состоится 12 марта

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн»

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2024

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще